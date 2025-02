Nukkige Jimmy Butler krijgt zijn zin en ruilt Miami Heat voor Golden State Warriors

vr 7 februari 2025 06:17

Wat al langer in de lucht hing, is officieel. Sterspeler Jimmy Butler verlaat Miami Heat en gaat op zoek naar nieuwe spelvreugde bij de Golden State Warriors. Miami was al een tijd aan het zeulen met de Amerikaan, na enkele fratsen. Op de valreep is er een oplossing gevonden.

Met het vertrek komt er een einde aan de turbulente periode van Jimmy Butler bij Miami Heat. Hij ruilt op de laatste dag van de transferperiode Miami voor de Golden State Warriors. Na zijn aankomst in 2019 groeide hij al snel uit tot het gezicht van de franchise. Maar de laatste maanden viel de 35-jarige power forward vooral op met zijn fratsen naast het veld. In januari werd Butler 3 keer geschorst door Miami Heat. Een keer nadat hij in een interview aangegeven had "geen spelplezier meer te ervaren", daar moest hij 7 wedstrijden voor op het strafbankje. Butler leidde de Heat naar 2 verloren finales, in 2020 en 2023. Dit seizoen was hij goed voor gemiddeld 17 punten per wedstrijd. Golden State Warriors wordt de 5e club voor Butler. Na Chicago Bulls, Minnesota Timberwolves, Philadelphia 76ers en Miami. De Warriors hadden eerst hun pijlen gericht op een terugkeer van Kevin Durant, maar die bleek niet haalbaar.

Kerr uit onvrede over deadline

De trade van Butler zorgt, zoals gewoonlijk in de NBA, voor een hele molen van spelerswissels. Zo maken Andrew Wiggins en Kyle Anderson de omgekeerde stap en gaat ook P.J. Tucker naar Miami. Dennis Schroder vertrekt naar Utah. Josh Richardson gaat dan weer van Miami naar Detroit, samen met Lindy Waters (Golden State). Heat krijgt ook een pick in de eerste ronde van de draft in 2025.

De NBA moet overwegen om de deadline te vervroegen. Golden State-coach Steve Kerr