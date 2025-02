Nieuwe ploegmaat voor Dries Mertens: KRC Genk laat Carlos Cuesta na 5,5 jaar vertrekken naar Galatasaray

Na 5,5 jaar in Limburg heeft Carlos Cuesta KRC Genk ingeruild voor de Turkse topclub Galatasaray. De Colombiaanse verdediger maakte bij vlagen indruk op de Belgische velden, maar kon zich dit seizoen niet vaak meer in de ploeg knokken. Met de transfer zou een bedrag van 8 miljoen euro gemoeid zijn.

In België is de markt al even gesloten, in Turkije mogen de clubs wél nog winterkoopjes doen. Galatasaray rook dus zijn kans om Carlos Cuesta los te weken bij KRC Genk.

De Colombiaan was de voorbije jaren een van de dragende krachten in de defensie van de Limburgers en won in 2021 zelfs de Beker van België als basisspeler, maar dit seizoen kwam hij nog maar 10 keer in actie in de Jupiler Pro League.

"Hij verloor zijn plekje in de basis door het sterke partnerschap tussen Matte Smets en Mujaid Sadick", klinkt het op de site van Genk. "Carlos voelde zich daardoor klaar voor een nieuwe uitdaging en maakte zijn vertrekwens bekend."

"Gezien zijn rol als bankzitter, heeft de club dat verzoek ingewilligd. De ploeg van Fink was voorbereid op het mogelijke vertrek. We willen Carlos bedanken voor de voorbije jaren en wensen hem alle succes in het volgende hoofdstuk van zijn carrière."

Ook in dat volgende hoofdstuk blijft er een Belgische link aanwezig voor Cuesta. In Turkije wordt hij ploegmakker van Dries Mertens.