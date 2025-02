Michy Batshuayi houdt met zijn odyssee nu halt in Frankfurt: "Ik weet niet waarom ik zo vaak van club wissel"

Bij Eintracht Frankfurt wordt Michy Batshuayi ploegmakker van Arthur Theate. "Ik moet Arthur bedanken omdat hij een belangrijke rol heeft gespeeld", vertelde Batshuayi over zijn verhuis die maandag pas op de valreep in orde geraakte.

"Voor de transfer rond was, hebben we veel over de club gesproken, over hoe alles hier werkt. Blijkbaar heeft hij de coach (Dino Toppmöller) nog wat extra informatie over mij bezorgd omdat hij nog wat vragen over mij had", zei de 56-voudige Rode Duivel.

Batshuayi keert terug naar de Bundesliga. Tijdens zijn Chelsea-periode werd hij al eens bij Borussia Dortmund gestald. De voorbije jaren stonden dan weer in het teken van een zwerftocht door Turkije bij Besiktas, Fenerbahçe en Galatasaray.

"Ik ben overal succesvol geweest. Spijtig genoeg weet ik niet waarom ik tot nu zo vaak van club gewisseld heb, dat zou je aan mijn coaches moeten vragen. Ik heb altijd geprobeerd positief en professioneel te zijn en een goede indruk na te laten."

Bij Frankfurt hoopt Batshuayi zich weer te onderscheiden. "Frankfurt is een grote club met topfans en een mooi stadion, dus het was geen moeilijke beslissing om hier te komen spelen."

"Ik wil van waarde zijn voor het team, scoren, assists geven en zoveel matchen als mogelijk winnen. Als we ons kwalificeren voor Europees voetbal, zal het een goed seizoen zijn voor ons." Frankfurt staat 3e in de Bundesliga en speelt nog in de Europa League.