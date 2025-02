Lorena Wiebes laat in UAE Tour meteen haar snelle benen spreken, peloton opgeschrikt door massale val

Europees kampioene Lorena Wiebes (SD Worx-Protime) heeft bij haar eerste koers van het jaar meteen raak geschoten. De Nederlandse zette een massasprint in de openingsetappe van de UAE Tour naar haar hand. Het peloton werd onderweg wel stevig opgeschrikt door een zware val.

Een nieuw jaar, maar nog steeds dezelfde Lorena Wiebes. De Nederlandse spurtbom duldde in haar eerste massasprint van het jaar geen tegenstand.

Met Charlotte Kool tekende haar voornaamste concurrente in vlakke etappes nochtans ook present, maar Wiebes troefde haar landgenote met duidelijke voorsprong af. Nienke Veenhoven maakte er als derde een compleet Nederlands podium van.

Onderweg was het wel even schrikken, want op 50 kilometer van de streep ging een flink deel van het peloton tegen de grond.

Ook de Belgische Julie De Wilde lag erbij. Zij liep schaafwonden op aan haar linkerzij, maar kon wel verder. Letizia Paternoster leek het zwaarst geraakt en gaf op.

Morgen zijn de snelle vrouwen opnieuw aan zet. Lorena Wiebes kan haar leiderstrui dan meteen nog wat extra in de verf zetten. Vorig jaar was de eindzege overigens voor Lotte Kopecky, maar de wereldkampioene staat dit jaar niet aan de start.