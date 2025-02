Liam Everts 5 maanden na zware nekbreuk onzeker voor openingsmanche WK motorcross: "We overhaasten niets"

Een val met grote gevolgen. 5 maanden nadat Liam Everts een zware nekbreuk opliep, is de motorcrosser nog steeds niet 100% fit. In een persbericht van zijn nieuwe team Nestaan Husqvarna Factory Racing laat hij weten dat de revalidatie vlot verloopt, maar zet hij een vraagteken achter de openingsmanche van het WK begin maart.

Even terug naar midden september.



Tijdens de GP van China komt Liam Everts zwaar ten val in de tweede reeks na een botsing met landgenoot Lucas Coenen. De zoon van motorcrosslegende Stefan Everts raakt klem onder zijn KTM-motor en breekt zijn nek.



Nadien volgde een lange en intense revalidatie. In een persbericht laat het team van Everts nu weten dat het herstel naar wens verloopt, maar het is wel nog niet zeker of de Limburger aan de start zal staan van het nieuwe MX2-seizoen dat op 2 maart in Argentinië begint.

"De revalidatie verloopt goed en ik zit terug op de motor, maar we overhaasten niets", zegt de 20-jarige motorcrosser.

"Het is nog onzeker of ik deelneem aan de eerste wedstrijd van het seizoen. Die beslissing nemen we later deze maand na medische controles."