Kreeg Odoi een 'illegale' rode kaart na tussenkomst VAR? Antwerp overweegt stappen, die kunnen leiden tot herspelen bekermatch

Krijgt de uitsluiting van Denis Odoi nog een staartje? Bij Antwerp menen ze namelijk dat de VAR (onwettig) communiceerde met de ref rond de veelbesproken tweede gele kaart van de verdediger. Als de Great Old straks de tapes opvraagt én zijn vermoeden bevestigd ziet, kan dat zelfs leiden tot het herspelen van de match. Trainer Jonas De Roeck uitte ook zijn onvrede over nog twee andere fases: "Anderen haalden niveau van mijn ploeg niet", klonk het misnoegd.

De ervaren verdediger pakte door de actie zijn tweede gele kaart en mocht gaan douchen. De onnodige uitsluiting van Odoi smaakte nog wat extra zuur bij de Great Old na de late gelijkmaker.

Antwerp-trainer Jonas De Roeck ging nog een stapje verder door te stellen dat scheidsrechter Jasper Vergoote instructies kreeg van videoref Jan Boterberg - wat volgens het reglement verboden is voor een (tweede) gele kaart.

"Denis moest natuurlijk niet zo reageren. Maar ik had de indruk dat de ref eerst géén tweede gele kaart wilde geven. Na wat druk van de tegenstander - wat ik begrijp - veranderde hij misschien zijn beslissing. Dat vond ik bizar. Het leek alsof de VAR iets zei in z’n oortje. Als dat ook effectief het geval was, dan zijn de regels duidelijk."

Op de Bosuil spelen ze alvast met de gedachte om de communicatie tussen de ref en de VAR op te vragen. Eerder maakte Racing Genk daar al eens gebruik van na de veelbesproken penaltyklucht tegen Anderlecht.



Stel dat Antwerp een klacht indient én in zijn gelijk wordt gesteld dan kan dat in het meest verstrekkende geval zelfs leiden tot het herspelen van de match. Maar dan moet er straks nog heel wat water naar de zee vloeien.



Is het stamnummer 1 straks bereid om het zo hard te spelen?