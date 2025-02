Keept Jackers of Mignolet straks de bekerfinale voor Club Brugge? "Onduidelijkheid is nefast voor goeie voorbereiding"

do 6 februari 2025 15:58

Nordin Jackers was gisteren de grote bekerheld bij Club Brugge, maar toch wou Nicky Hayen na de match niet rechtuit zeggen of zijn reservedoelman ook de finale zou mogen keepen. Geen goed idee, zo weet ervaringsdeskundige Sammy Bossut. Hij hoopte in 2014 onder de lat te staan op de Heizel voor Zulte Waregem, maar Francky Dury koos toch voor zijn bekerdoelman Sébastien Bruzzese.

Nordin Jackers was met enkele knappe reddingen cruciaal voor de kwalificatie van Club Brugge voor de finale. Na het laatste fluitsignaal werd hij uitgebreid gevierd en ook Simon Mignolet viel hem in de armen. Diezelfde Mignolet was de avond ervoor nog voor de 5e keer in 6 jaar tijd uitgeroepen tot Doelman van het Jaar. Nicky Hayen heeft dus een moeilijke knoop om door te hakken: kiest hij voor zijn onbetwiste nummer 1 Mignolet of toch voor Jackers, die Club tot in de finale bracht? "We bekijken het match per match", wimpelde de Club-coach het onderwerp kort na de match af. "Veel zal afhangen van het niveau dat ze zullen halen in de aanloop naar de finale." Die woorden riepen heel wat herinneringen op bij Sammy Bossut. In het seizoen 2013-2014 was hij de vaste doelman van Zulte Waregem, Sébastien Bruzzese moest tweede viool spelen. "Wij hadden een gunstige loting voor de beker", herinnert Bossut zich. "We kregen allemaal ploegen die ons lagen, ontweken de topploegen." "Omdat ik ervan overtuigd was dat we de finale zouden spelen, ging ik nog vóór de kwartfinales naar het bureau van Francky (Dury). Ik zei hem dat ik ook in de beker graag wou spelen." "Hij zei toen: "Ik start nu met Bruzzese, maar dat betekent niet dat jij niet zal spelen in de halve finales of de finale." Als je dat zegt tegen een eerste doelman, dan verwacht je dat je in de goal zal staan."

Francky Dury hield de verwarring in leven tot vlak voor de finale. Dat vond ik niet goed van hem. Sammy Bossut

De onzekerheid knaagt: "Geen ideale voorbereiding"

Uiteindelijk zou Bruzzese niet alleen in de kwartfinales, maar ook in beide halve finales keepen. Toch ging Bossut ervan uit dat hij aan de aftrap zou komen tijdens de finale, tegen Lokeren. "Francky hield de verwarring in leven tot vlak voor de finale. Pas dan deelde hij mee dat Bruzzese zou starten. Ik dacht nog altijd dat ik zou mogen keepen, omdat hij mij had laten voelen dat die kans groot was." "Als hij in het begin van het seizoen al duidelijk had gemaakt dat Bruzzese sowieso alle matchen in de beker zou spelen, dan kun je je daar bij neerleggen. Maar hij heeft die twijfel nooit weggenomen. Dat vond ik niet goed van hem." "Francky en ik hebben er nog over gediscussieerd. Ik zei hem dat hij mij niet had mogen laten twijfelen, want dat is geen ideale voorbereiding op een finale. Die onzekerheid knaagt toch. Bruzzese zat ook met die twijfels, hé." "Bovendien zit je met een eerste doelman die enorm ontgoocheld is. Alleen heeft Francky mij achteraf nooit gezegd dat hij daar een fout heeft gemaakt (Zulte Waregem verloor de finale, met 0-1). Toch niet letterlijk." Drie jaar later bereikte Zulte Waregem opnieuw de finale. "Toen was die duidelijkheid er wel. Ik heb de hele campagne gespeeld en we hebben de finale toen wel gewonnen."

Sammy Bossut (rechts) met Sébastien Bruzzese.

"Je kunt dit Jackers niet meer afnemen"

Het advies van Sammy Bossut voor Nicky Hayen is dan ook helder: "Je kunt inderdaad afwachten, want misschien lost 'het probleem' zich vanzelf op." "Maar ik geef hem de tip om nu al duidelijkheid te scheppen, minstens intern. Zodat iedereen weet waar hij naartoe kan werken." "Keepers vormen een kleine familie binnen een ploeg. Normaal gezien hangen die goed aan elkaar. Ik denk dat dat bij Club niet anders is, dat er een goeie verstandhouding is. Ze zullen daar wel onderling goed communiceren." "Mijn gevoel is dat je Jackers de finale niet meer kunt afnemen, want zijn aandeel richting de finale was groot." "Ik denk dat Simon dat ook weet en dat hij daarmee kan omgaan. Natuurlijk zal hij dan ontgoocheld zijn, anders was hij geen topsporter." "Maar hij kan zoiets ook relativeren. Hij is een op en top professional, die ervoor zal zorgen dat hij klaar is als ze hem nodig hebben. Hij zal sowieso top moeten zijn, want het ziet ernaar uit dat we nog een prachtig slot van de competitie krijgen."

Vanhaezebrouck met zijn doelmannen Keet en Van Hout.

Vanhaezebrouck koos voor Keet: "Emotionele nam de bovenhand"

Een moeilijke knoop voor Nicky Hayen dus, een die Hein Vanhaezebrouck in 2012 ook moest doorhakken. Hij koos toen voor zijn bekerdoelman Darren Keet in de finale en niet voor zijn nummer 1 Kristof Van Hout. "Die verloren bekerfinale tegen Lokeren is de grootste ontgoocheling uit mijn trainerscarrière", zei Vanhaezebrouck erover in de videopodcast MidMid. "Ik heb voor die finale toen gekozen voor de jongens die het supergoed hadden gedaan in de kwart- en halve finales. Zo stond mijn tweede doelman Keet in doel." "Dat was mijn dilemma: moet ik met de beste ploeg starten, of de jongens die het zo goed gedaan hebben belonen?" "Keet speelt in die finale een slechte bal in. Lokeren speelt direct diep en ze scoren. In de 81e minuut. Maar hij pakte in de halve finale wel een penalty tegen Bergen. Wat had ik dan moeten doen? Toch Van Hout zetten?" "Terwijl mijn principe eigenlijk altijd is geweest: waarom zou je een keeper niet kunnen vervangen? Hij is gewoon 1 van de 11. Maar toen heeft het emotionele bij mij toch eens de bovenhand gehaald op het rationele."