Jordan, Bryant en Chamberlain achterna: Shai Gilgeoux-Alexander rondt 3e keer kaap van 50 punten in 1 week in NBA

De voorbije week was de drievoudige All Star al goed voor 54 punten tegen Utah en 52 punten tegen Golden State. Hij treedt nu toe tot een select clubje van amper 9 spelers die in een tijdspanne van een week in 3 wedstrijden minstens 50 punten maakten.



De namen: Kareem Abdul-Jabbar, Elgin Baylor, Kobe Bryant, Wilt Chamberlain, Luka Doncic, James Harden, Michael Jordan en Damian Lillard.



En de 26-jarige SGA deed daar nog eens 8 rebounds en 5 assists bij. Voor Oklahoma City, dat nog steeds de geblesseerde Ajay Mitchell (teenoperatie) mist, was het de 40e overwinning van het seizoen in 49 wedstrijden (0.816 winstpercentage).



Daarmee doet OKC als leider in de Western Conference net iets beter dan Cleveland, de nummer 1 uit de Eastern Conference. De Cavaliers wonnen vannacht met 115-118 van Detroit en staken zo een 41e zege in 51 matchen op zak (0.804 winstpercentage). Darius Garland besliste het duel met een driepunter op de buzzer.



Memphis, de nummer twee in de westelijke conference, kende weinig moeite op bezoek bij de Toronto Raptors. De Grizzlies behaalden in Canada een 107-138-overwinning, met Jaren Jackson jr (32 punten) en Ja Morant (26 punten) als beste schutters.