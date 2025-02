Jarige Neymar speelt zijn eerste minuten voor Santos met nummer 10 van Pelé in flauw gelijkspelletje: "Wat een gevoel!"

do 6 februari 2025 07:35

Twaalf jaar na zijn vertrek heeft Neymar opnieuw gevoetbald voor zijn jeugdclub Santos. Uitgerekend op zijn 33e verjaardag mocht hij na de rust invallen. De spits probeerde de magie van vroeger meteen weer terug te vinden, maar het was duidelijk dat hij nog naar zijn vorm zoekt. Hij kwam na zijn zware kruisbandblessure van oktober 2023 amper nog in actie.

Het kleine, maar traditierijke Vila Belmiro-stadion was volgepakt met 15.377 emotionele supporters, die de verloren zoon van bij de opwarming hartelijk welkom heetten.



Ze zongen hem een gelukkige verjaardag toe, de man die van 2009 tot 2013 de voetbalharten van de lokale fans sneller liet slaan dankte hen en de hemel.



Beginnen deed Neymar evenwel op de bank, hij mist dan ook elke vorm van matchritme. Nadat hij in oktober 2023 zijn kruisbanden had gescheurd in een interland, was hij een jaar out. Door nieuwe fysieke problemen kwam hij bij Al-Hilal in Saudi-Arabië sindsdien nog maar tot 40 minuten in 2 duels.

Hij deed nochtans zijn best en de omstandigheden waren er ook. In een sfeervolle en feestelijke omgeving mocht hij ook voor het eerst in zijn carrière het onsterfelijke nummer 10 van Pelé - ook een kind van Santos - dragen.



Toen hij bij de rust inviel tegen Botafogo SP in de competitie, stond de thuisploeg 1-0 voor uit een penalty.



Diego Pituca, een andere lokale icoon, gaf prompt ook zijn aanvoerdersband af aan Neymar, die op 26 mei 2013 voor het laatst in actie kwam bij zijn Braziliaanse club, waarna hij potten ging breken in Bracelona.



Neymar toonde veel goede wil, maar kon niet verstoppen dat hij bijna 16 maanden niet meer voetbalde. En naar goede gewoonte werd hij weer stevig aangepakt.



Santos kon de heuglijke avond niet afronden met een driepunter, in de 67e minuut slikte het de gelijkmaker.



De bezoekers vielen 4 minuten later wel met zijn tienen na een rode kaart voor een fout op Neymar, maar van dat overtal konden Neymar en co. niet profiteren.

Ik moet geduldig zijn en weer goed trainen. Neymar

Maar klagen deed hij niet. "Ik kan de woorden niet vinden om het gevoel uit te drukken wanneer je van iets houdt. Ik houd enorm van Santos. Ik weet niet hoe ik de momenten moet omschrijven, toen ik weer op het veld stapte", reageerde Neymar na de match.



"Het was een heel moeilijke wedstrijd. De tegenstander speelde enorm verdedigend en schuwde daarbij het fysieke niet. Toen de bal eens goed viel voor hen, scoorden ze."



Hij weet dat hij nog tijd nodig heeft om weer de oude te worden: "Ik moet geduldig zijn en goed aan het trainen gaan."



Hij tekende in Santos een contract van 6 maanden en hoopt door de cirkel rond te maken weer te doen wat hij het liefst doet: "En dat is voetballen."