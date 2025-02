Hoogspanning na uithaal van Van Gerwen naar Littler: "Stop met hem als een baby te behandelen"

De openingsavond van de Premier League darts staat meteen onder hoogspanning met een duel tussen Michael van Gerwen en Luke Littler. De Nederlander gaf de heruitgave van de WK-finale alvast wat extra peper met een uithaal naar de wereldkampioen, die te laat was voor een persconferentie.

In Belfast wordt vanavond de Premier League op gang gegooid, een toernooi van 16 weken tussen de beste 8 darters van het moment. Daar kunnen WK-finalisten Luke Littler en Michael van Gerwen niet op ontbreken.



Ze mogen het zelfs meteen tegen elkaar opnemen op de openingsavond. En Van Gerwen heeft alvast wat extra motivatie om revanche te nemen tegen de wereldkampioen, want Littler kwam te laat opdagen voor een persconferentie.



Voor de 7 andere deelnemers aan de Premier League zat er niets anders op dan te wachten op het 18-jarige fenomeen. En daar was Van Gerwen niet mee gediend. "25 minuten te laat? 45 minuten, bedoel je", zei hij geïrriteerd.



"Ze moeten stoppen met hem te behandelen als een baby. Hij is geen baby meer, hij is 18 jaar. Hij moet het leren op de harde manier. Dit is een professionele sport, dus je bent verantwoordelijk voor je eigen acties."

"Dat je te laat komt voor een interview, maakt me niet uit. Maar nu zaten er 7 anderen te wachten op hem en dat is niet leuk."

Een verbaal standje, maar vanavond spreken de pijlen op de eerste avond van de Premier League. Wie snoert dan wie de mond?