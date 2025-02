Helpen "wraakgevoelens" Rashford weer naar zijn top bij Aston Villa? "Dan hebben United-fans extra wapen tegen Amorim"

vr 7 februari 2025 12:54

Een exit die in de sterren geschreven stond. Manchester United-coach Ruben Amorim dreef een "te weinig gemotiveerde" Marcus Rashford steeds meer naar de uitgang. Een uitleenbeurt aan Aston Villa kwam als oplossing uit de bus net voor Deadline Day. Het 90 Minutes-panel spoort Amorim aan om niet te veel "zijn put te blijven graven" én ziet in Rashford een potentiële "vijand buitenshuis".

Andermaal een experiment dat de wenkbrauwen bij heel wat fans van Manchester United deed fronsen. Ruben Amorim koos in de thuiswedstrijd tegen Crystal Palace vorig weekend - die uitmondde in een nieuwe nederlaag - zowaar voor middenvelder Kobbie Mainoo als nummer 9. Geen Rasmus Højlund of Joshua Zirkzee in het team dus. En al zeker geen Marcus Rashford of de 63-jarige keeperstrainer die Amorim naar eigen zeggen nog liever zou opstellen. "Dat is toch ook zeggen tegen Højlund en Zirkzee: ga maar hé mannen", begint Gilles De Coster in 90 Minutes. Nog steeds met het doel om te laten zien hoe slecht de huidige kern van United is, volgens Sam Kerkhofs. "Blijft hij dat doen? Dan gaan ze net boven de degradatiestreep eindigen."

De put van Amorim

Of wordt Amorim dan zelf ontslagen? "Door keuzes te maken zoals die met Rashford, kiest het bestuur toch duidelijk voor de coach", ziet Sam. "Ik denk dat hij dus nog de transferperiode van komende zomer krijgt. En volgend seizoen zal het er boenk op moeten zijn." "Hij kan wel nog veel krediet verspelen. Hij moet zorgen dat hij met een zekere klasse in die transferperiode komt en dat is wel gevaarlijk", vindt Filip Joos. "Op de een of andere manier straalt hij wel nog altijd iets uit."

Als Rashford ontploft bij Aston Villa en Amorim blijft dit doen, dan hebben de supporters een extra wapen tegen hem. Sam Kerkhofs

"Ook al ben je niet tevreden met de huidige kern, je moet wel naar de supporters toe hoop laten zien richting volgend seizoen", zegt Daam Foulon. "Nu blijft hij zijn put graven, terwijl hij ook een fundamentje kan leggen", vult Filip aan. "Hij heeft nu wel een vijand buitenshuis gecreëerd. Want als Rashford ontploft bij Aston Villa en Amorim blijft dit doen, dan hebben de supporters een extra wapen tegen hem", vreest Sam.

Ruben Amorim.

Weer de goede Rashford dankzij kuur-Emery?

En zo komt Aston Villa misschien wel als meest versterkte ploeg uit de wintertransferperiode. Naast Rashford versterkte het zich in de breedte ook met onder meer Donyell Malen en Marco Asensio. "Dat was ook wel nodig", ziet Filip. Al viel Sam wel iets op bij de voorstelling van Rashford. "Hij zag er niet zo goed uit, met wallen, een wat dikker gezicht en een heel geforceerde lach." "Hij gaat niet door de gelukkigste periode in zijn leven", pikt Gilles in. En dan is de kuur- Unai Emery de beste keuze voor hem volgens Filip.

Ik denk dat Rashford nu wel met veel wraakgevoelens zit. Sam Kerkhofs

"Je weet al dat hij ergens anders dan bij United weer de goede Rashford zal zijn", klinkt het vol vertrouwen bij Sam. Dat nuanceert Filip, want "het verval was wel heel groot om het alleen aan United te linken." "Ik weet niet wat de achterstand is op zijn normale niveau, maar ik denk wel dat hij nu met veel wraakgevoelens zit", voelt Sam aan.

Koopje van 44 miljoen

Door zijn weergaloze binnenkomst in Manchester zat Rashford volgens Sam in een soort "beschermcocon, waarin hij veel krediet gekregen heeft." "Nu is hij vooral eens weg uit de druk van United. Hij is daar echt kind van het huis, die de waarden en normen draagt en waar zo veel van verwacht wordt. Het is geen cadeau om dat daar nu te moeten inlossen", vindt Tuur Dierckx dan weer. "Ik hoop dat hij die wraakgevoelens koestert. Want als hij denkt dat het maar Aston Villa is: vergeet het, hé", waarschuwt Filip.

Rashford moet wraak willen nemen op de mislukte seizoenen en niet op de club United. Filip Joos

"Het is vooral belangrijk om te zien of hij nog liefde heeft voor het spelletje", werpt Daam op. Filip: "Hij moet wraak willen nemen op de mislukte seizoenen en niet op de club United."

Met een aankoopoptie van naar verluidt 44 miljoen in de huurovereenkomst zou Rashford "een koopje" kunnen zijn voor Aston Villa. "Stel je voor dat Emery hem aan de praat krijgt", kijkt Sam al vooruit.

Te beginnen met een eerste hoopgevende prestatie in de FA Cup dit weekend. Aston Villa ontvangt zondag Tottenham, terwijl Amorim met zijn Manchester United op vrijdag Leicester City over de vloer krijgt. Met een nieuw experiment op het veld?