Ex-Rode Duivels Sven Vermant en Guillaume Gillet gaan de Belgische U19 trainen

De Belgische U19 moest op zoek naar een nieuwe bondscoach, nadat Jonathan Alves eind vorig jaar de bond geruild had voor de technische staf van Anderlecht. Alves was in de zomer van 2024 de opvolger van Wesley Sonck.



Vanochtend maakte de KBVB het nieuwe trainersduo Vermant-Gillet bekend. Beide middenvelders speelden jarenlang op hoog niveau, Vermant onder meer bij KV Mechelen, Club Brugge en Schalke, Gillet bij KAA Gent, Anderlecht, Nantes, Olympiakos, Lens en Charleroi.



Na hun actieve voetbalcarrière deden de voormalige Rode Duivels trainerservaring op bij hun ex-teams. Vermant was in 2018 ook even coach van Beveren. Van 2022 tot 2024 werkte hij ook al bij de jeugdteams van de bond.



"Het is een prachtige kans om met de getalenteerde generatie 2006 aan de slag te gaan", zegt Sven Vermant. "De spelers bevinden zich in een cruciale fase van hun ontwikkeling en ik draag hier met plezier mijn steentje aan bij."



Vermant en Gillet debuteren in maart met de eliteronde voor het EK. België treft dan Noorwegen, Servië en Israël. Groepswinst levert een ticket op voor het EK, dat van 13 tot 26 juni 2025 in Roemenië wordt gespeeld.