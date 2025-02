Chaos in Bessèges: auto rijdt parcours op en brengt peloton ten val, Maxim Van Gils moet opgeven

Een zure seizoensstart voor Maxim Van Gils. Onze landgenoot is in de tweede etappe van de Ster van Bessèges ten val gekomen door een onvoorzien obstakel. Een auto draaide het parcours op en stond plots vlak voor het aanstormende peloton. Een mankende Van Gils werd na de rit naar het ziekenhuis gebracht.

Een klein deel van het pak ging tegen de grond, ook Maxim Van Gils was een van de slachtoffers. Hij keerde net terug na mechanische pech en reed achteraan in op het vertragende peloton.

Die was vanuit een zijstraat het smalle parcours opgedraaid, net op het moment dat de renners daar hun doortocht maakten. De bestuurder schoot zich nog snel achteruit, maar het kwaad was al geschied.

De oorzaak? Een onaangename verrassing in de Ster van Bessèges. Op een 17-tal kilometer van de finish in de 2e rit kwam het peloton plots oog in oog te staan met een auto.

Het nieuwe wielerseizoen is nog maar net onderweg, maar nu al is de veiligheid van de renners opnieuw 'talk of the town'.

Hoe ernstig de schade is, heeft zijn ploeg nog niet bekendgemaakt. Een maand voor de Strade Bianche zal Van Gils zelf alvast hopen dat het bij wat blikschade blijft.



Sportdirecteur Heinrich Haussler zei wel het volgende bij journalist Daniel Benson: "Hij lijkt in orde, maar hij heeft natuurlijk veel pijn. Hij zal zich laten controleren om er zeker van te zijn dat alles in orde is."



Daarna nam de Australiër de organisatie nog op de korrel. "In deze koers zijn er overal auto's, geparkeerd langs de kant van de weg of aan het rijden. Het is gevaarlijk."



"Ik zal de andere coureurs vragen wat er bij de val precies is gebeurd, want soms - in het heetst van de strijd - reageren jongens een beetje overdreven of zo. Maar Maxim gaat nu met de dokter mee om zich te laten nakijken."