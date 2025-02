Belgische beloften ontlopen de toplanden bij loting voor voorronde EK voetbal 2027

De Belgen vermeden zwaardere tegenstand. België zat bij de loting op basis van de coëfficiënt in pot 2 en trof uit pot 1 Denemarken. Dat had veel slechter gekund, want ook topreekshoofd Spanje en titelverdediger Engeland waren potentiële tegenstanders, net als Portugal, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Oekraïne en Italië. De Denen hadden als negende uit pot 1 de laagste coëfficiënt. België maakte als 16e land deel uit van pot 2. Uit pot 3 kwam Oostenrijk (als 22e geplaatst), uit pot 4 Wales (als 29e geplaatst) en uit pot 5 Wit-Rusland (als 37e geplaatst). Er werden 6 groepen van 6 landen samengesteld en 3 groepen van 5. De 9 groepswinnaars en de beste runner-up kwalificeren zich rechtstreeks voor de eindronde.

De 8 andere nummers 2 spelen play-offs om de 4 overige tickets. De groepswedstrijden worden gespeeld tussen maart 2025 en oktober 2026, de barrages in de maand voor het EK.



De jonge Duivels konden zich niet kwalificeren voor het komende EK, dat in juni in Slovakije plaatsvindt. Na een tweede plaats in de groepsfase achter Spanje verloor het team van coach Gill Swerts in de barrages van Tsjechië.