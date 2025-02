Anderlecht op 2 matchen van 'eindelijk weer een prijs': "Fans snakken naar iets om te kunnen stoefen"

Al sinds 2017 wacht Anderlecht op een nieuwe trofee, de langste droogte sinds de eerste titel van paars-wit in 1947. In de Croky Cup staat het nu op 2 matchen van een langverwachte triomf. "De excuses zijn nu wel op", begint ook clubicoon Olivier Deschacht stilaan zijn geduld te verliezen.

"Anderlecht moet vooral rustig blijven", luidt de raad van Deschacht. "Het mag zeker niet in paniek slaan, mocht Antwerp een goal maken."

"Dolberg heeft iets extra's en dat heeft Anderlecht nodig. Hij kan iets forceren als het vastzit. Met zijn ervaring is hij ook een rustbrenger. De spelers zullen in een kolkende Bosuil hun mannetje moeten staan. Dan is iemand als Dolberg van goudwaarde."

Opsteker voor de paars-witte fans is dat Kasper Dolberg meer dan waarschijnlijk weer zal kunnen spelen. "Dat is heel belangrijk. Vazquez maakte vorige week dan wel een mooie goal, maar dat zie ik hem niet herhalen."

Uit de heenmatch neemt Anderlecht straks een 1-0-voorsprong mee. "Ik vind Anderlecht op dit moment niet beter of slechter dan Antwerp, zeker voetballend niet. Het zal op inzet en mentaliteit aankomen. En details."

Anderlecht strijdt nog op drie fronten, maar voor Deschacht is het duidelijk dat de club zich helemaal op de beker moet focussen. "De titel is sowieso onmogelijk, want Genk en Club Brugge zijn te goed dit seizoen. Daar moeten ze zich geen illusies over maken."

"Tweede eindigen in de competitie, allemaal goed en wel. Halve finale in Europa: top. Maar de supporters willen iets tastbaars. Iets waarmee ze kunnen stoefen, waardoor Anderlecht weer op de kaart staat."

Al 8 jaar lang hoeft Anderlecht zijn imposante prijzenkast niet te openen, tenzij dan om het stof van de bekers te vegen. "We staan al te lang droog", zegt Olivier Deschacht , die in zijn tijd maar liefst 16 keer een trofee in de lucht mocht steken.

Als Anderlecht voorbij Antwerp geraakt, wacht Club Brugge in de finale. "Dan zullen ze op een heel goeie dag moeten rekenen", zegt Deschacht. "En een mindere dag voor Club Brugge."

"Het kan in hun voordeel spelen dat Club Brugge dan volop in de titelstrijd is verwikkeld. Ik zie dat duel met Genk zeker tot het einde duren."

"Op een goeie dag kan Anderlecht Club aan. In de competitie was het verschil in Brugge ook niet zo groot."

Hoe langer de droogte duurt, hoe hoger de druk op de ketel komt te staan. Zal dat niet verlammend werken? "Die excuses zijn nu wel al op", is Deschacht streng.

"We zitten al 7 jaar in 'een proces'. Ze zeggen al 7 jaar 'dat we tijd moeten hebben met die jonge gasten'. Als je bij Anderlecht zit, moet je voor de prijzen spelen. Punt."

Deschacht spreekt uit ervaring, want hij maakte het in 2008 ook mee. "We hadden twee jaar geen trofee gewonnen en het was crisis. Ik durfde niet meer buiten te komen."

"Uiteindelijk pakten we dan toch die beker, tegen AA Gent in de finale. Dat hielp om de supporters te sussen."

"Mocht Anderlecht vanavond Antwerp uitschakelen én daarna ook de grote rivaal verslaan in de finale, dan zou dat minstens even fantastisch zijn. Dat zou de club enorm helpen."