"We zijn één droom kwijt, maar nu gaan we voor de volgende": Genk-coach wakkert titelhoop aan in bevlogen speech

KRC Genk heeft ervoor geknokt, maar greep tegen Club Brugge naast een ticket voor de bekerfinale. In het slot voorkwamen doelman Nordin Jackers én de lat dat het duel naar verlengingen ging.

Met een bekende oneliner van Louis van Gaal - "de dood of de gladiolen" - had coach Thorsten Fink vooraf nochtans duidelijk gemaakt dat het "alles of niets was". Toch maakte de Duitser geen geslagen indruk na de bekeruitschakeling.

Hij stapte na het laatste fluitsignaal op de supporters af en nam de microfoon in de hand voor een bevlogen speech. "Ik ben heel trots op dit jonge team, het jongste team in de competitie", stak hij van wal. "Daar moeten we trots op zijn."

"Vandaag zijn we één droom kwijtgeraakt, maar vanaf morgen gaan we voor de volgende. We gaan knokken voor de titel", jutte Fink het publiek nog wat op.

De Genk-coach besloot met een lofzang voor de supporters, "de beste fans van de competitie". "Jullie hebben ons een geweldige avond bezorgd, ongeacht winst of gelijkspel", zei hij. "We hadden de kans, we hebben alles gegeven. We zijn één familie, bedankt supporters."