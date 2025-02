"Plots voor 5.000 in plaats van 50 man spelen: fantastisch!": 17-jarige Zhen Verburgt glundert na debuutmatch bij de Cats

do 6 februari 2025 22:33

Wij zochten de grootste glimlach in de zaal in Oostende en vonden die op het gezicht van Zhen Verburgt. De 17-jarige mocht debuteren in de monsterzege tegen Azerbeidzjan (97-24) en stond meteen drie keer op het scorebord. "Julie had me nog gezegd dat ze er alles aan zou doen om me mijn eerste score te geven. Dat was echt ... Amai", wreef de spontane debutante na de partij nog in haar ogen vol ongeloof.

"Moet ik in de camera kijken of naar jou?" Dat dit geen doordeweekse donderdagavond was voor Zhen Verburgt, is meteen duidelijk wanneer we haar spreken na haar debuutwedstrijd voor de Belgian Cats. Toch verraadt haar kamerbrede glimlach veel: er heeft er duidelijk eentje van genoten. "Maar voor de wedstrijd was ik echt zenuwachtig", vertelt de 17-jarige spontaan. "Plots voor 5.000 in plaats van 50 supporters spelen, was wel echt fantastisch." Verburgt moest van de nieuwe bondscoach Mike Thibault ook niet al te lang wachten op speelminuten. Al in het tweede kwart verscheen ze samen met de andere debutante Laura Vilcinskas (16) tussen de lijnen. "En ik was heel de tijd aan het denken: komaan, dat eerste shot moet erin. Spijtig genoeg gebeurde dat niet (lacht)."

Ik heb echt mogen voelen dat dit een team is dat echt voor elkaar speelt. Zhen Verburgt