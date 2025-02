"Italië is klaar", looft IOC-voorzitter Thomas Bach 1 jaar voor start van Winterspelen 2026

Vandaag wordt op een officiële ceremonie in Milaan in de verf gezet dat de Olympische Winterspelen van 2026 exact over een jaar van start gaan in de Italiaanse stad en het alpijnse plaatsje Cortina d'Ampezzo. Ook voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) nam het woord. "Italië is klaar voor een nieuw hoofstuk in zijn grote olympische geschiedenis."

Van 6 tot 22 februari 2026 zijn Milaan en Cortina het toneel van het vierjaarlijkse grootste winterfeest ter wereld. En de afscheidnemende IOC-topman - in maart wordt een vervanger gekozen, in juni maakt hij na 12 jaar plaats - schuwde de grote woorden niet. "Italië is er klaar voor. Jullie bereiden op een uitstekende manier de komst voor van de beste wintersporters ter wereld", richtte Bach zich tot de organisatoren en de Italiaanse autoriteiten. "Milano-Cortina 2026 brengt de Winterspelen naar locaties waar de wintersporten deel uitmaken van de lokale identiteit. Die benadering ligt geheel in lijn met de olympische agenda om de moderne, bestaande infrastructuur optimaal te benutten." In tegenstelling tot vroeger, toen de organisatie van de Spelen, in de zomer of de winter, te baat werd genomen om nieuwe sporttempels uit de grond te stampen.

Italië is voor de derde keer gastheer van de Olympische Winterspelen na Cortina d'Ampezzo in 1956 en Turijn in 2006.



De organisatie koos ervoor om de beschikbare installaties te gebruiken die het gewoon zijn om de wereldbekermanches te ontvangen: Bormio en Cortina voor alpineskiën, Anterselva voor biatlon, Val di Fiemme voor noordse ski of Livigno voor snowboard en freestyleskiën.



Het gevolg is wel dat de Spelen uitgestrekt liggen over 7 verschillende competitiesites die enkele honderden kilometers van elkaar liggen tussen de Alpen, de Dolomieten, Lombardije en Venetië.



Bach liet voor het gemak wel even achterwege dat de skeleton- en bobsleebaan in Cortina nog helemaal niet klaar is. De politiek werkt daar een race tegen de klok af. Het alternatief is Lake Placid... in de VS.



De schaatscompetities zullen plaatsvinden in Milaan in een multisportcomplex dat omgevormd is tot een schaatspiste voor het kunstschaatsen en in een tijdelijke structuur voor het snelschaatsen.