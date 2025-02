"Bizarre beslissingen": Antwerp niet alleen boos over veelbesproken rood Odoi, De Roeck uit onvrede rond 2 andere fases

do 6 februari 2025 23:41

Zoveel ervaring, maar het licht ging even uit. Met al geel op zak revancheerde Denis Odoi zich toen Théo Leoni een bal het veld opgooide. De rechtsachter, die eerder Antwerp op voorsprong had gezet, mocht daardoor gaan douchen. Trainer Jonas De Roeck uitte achteraf zijn onvrede over nog twee andere fases: "Anderen haalden niveau van mijn ploeg niet", klonk het misnoegd.

"Dom, dom, dom van Odoi", vond onze commentator Peter Vandenbempt. "Hij was boos omdat hij snel een bal had opgepikt en Leoni een andere op het veld gooide. Wat Janssen nog bespaard bleef in de heenmatch, doet Vergoote nu wel. Hij doet gewoon zijn werk. Heel Antwerp en vooral Odoi moeten boos zijn op zichzelf." Na de late gelijkmaker smaakte de onnodige uitsluiting van Odoi extra zuur bij de Great Old. "Want met 11 tegen 11 en het publiek achter ons hadden we deze wedstrijd sowieso naar ons toe kunnen slepen", baalde Vincent Janssen. "Dat was een heel belangrijk moment. Het stond op dat moment al 1-1, maar we waren de bovenliggende partij en hadden alles onder controle."

Vazquez had eerst een kaart moeten krijgen, alleen gaf de ref die niet. Vincent Janssen