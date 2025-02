Zhou Guanyu vergezelt Hamilton en Leclerc als reserverijder bij Ferrari

Na zijn vertrek bij Kick Sauber gaat Zhou Guanyu vanaf volgend seizoen aan de slag als reserverijder bij Ferrari. Voor Zhou is het een terugkeer naar de renstal waar hij van 2015 tot 2018 actief was in de academie.

De 25-jarige Chinees Zhou Guanyu verdedigde de voorbije 3 seizoenen de kleuren van Alfa Romeo en opvolger Kick Sauber.

Hij reed 68 Grand Prixs in de Formule 1, waarin hij 16 punten behaalde en tweemaal een snelste rondetijd liet noteren.

Zijn beste resultaat was een 8e plaats op de GP van Canada in 2022 en in Qatar vorig seizoen.

Als eerste Chinese racer heeft hij een interessante commerciële waarde.

Bij Ferrari zal hij reserverijder worden, samen met de Italiaan Antonio Giovinazzi, die sinds 2017 voor het Italiaanse team actief is.

Guanyu neemt de plek in van Oliver Bearman. De jonge Brit reed vorig seizoen, als reserverijder, naar een knappe zevende plek in de Grote prijs van Saoedi-Arabië. Hij zag die prestatie verzilverd met een plekje bij Haas volgend seizoen.

Zhou Guanyu is zelf erg blij met de kans. "Ik wil Ferrari graag bedanken om in mij te geloven. Het is een hele eer om mijn steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van het team."

"Het is een ongelooflijk gevoel om thuis te komen", vertelt Guanyu op het kanaal van Ferrari.

Bij Ferrari moet Guanyu instappen, wanneer Charles Leclerc of Lewis Hamilton niet kunnen racen.