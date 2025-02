Winnen van Azerbeidzjan en hopen op zege van Litouwen: zo bereiken de Belgian Cats vanavond het EK

do 6 februari 2025 11:46

Het is een cruciale week voor de Belgian Cats als ze zich willen plaatsen voor het EK. Azerbeidzjan (donderdag) en Litouwen (zondag) zijn de tegenstanders. Met 2 zeges zijn de Belgische basketbalvrouwen zeker van de groepszege en van het EK-ticket. Maar wat zijn de andere scenario's?

Scenario 1: België wint en Litouwen wint

Azerbeidzjan verslaan zou geen probleem mogen zijn voor de Belgian Cats. In de heenmatch (november 2023) werd het 28-136, dus winst in Oostende is een must. Bij een zege van Litouwen tegen Polen (eerder op de dag) is België bijna helemaal zeker van de kwalificatie. Dan eindigt het namelijk zeker in de top 2. De vier beste tweedes plaatsen zich voor het EK. Als de Belgian Cats na een zege tegen Azerbeidzjan verliezen van Litouwen wordt het een beetje rekenen. Bij een nederlaag in Litouwen met minder dan 11 punten is België groepswinnaar, anders wordt het 2e. Door de ruime zege in Azerbeidzjan is het nagenoeg zeker dat België ook met een tweede plaats in de groep het EK haalt. Dan zouden landen als Groot-Brittannië, Kroatië of Hongarije hun beide wedstrijden moeten winnen met enorme verschillen. Conclusie: bij een zege van de Belgen en een nederlaag van Polen vandaag, is het EK in juni zo goed als zeker.

Emma Meesseman maakte begin november 17 punten tegen Litouwen.

Scenario 2: België wint en Polen wint

In dat geval zou België (9) aan de leiding komen, gevolgd door Polen (8) en Litouwen (8). Bij een Belgische nederlaag zondag in Litouwen wordt het dan rekenen om bij de top 2 te eindigen in de poule. Als we uitgaan van een zege van Polen tegen Azerbeidzjan op de slotspeeldag, dan komen de drie teams met elk 4 zeges dan op 10 punten. Dan moet er gekeken worden naar de onderlinge resultaten (elk 2 zeges) en puntensaldo tussen de 3 teams. Op dit moment is dat puntensaldo in het voordeel van de Belgian Cats (+9) en dus wordt het zaak om de eventuele nederlaag in Litouwen onder de 10 punten te houden. Want dan houden de Belgen sowieso Litouwen (puntensaldo van -9) achter zich. En zoals hierboven al aangegeven lijkt België bij een tweede plaats in de groep zeker een van de beste tweedes te zullen worden.

Op de eerste speeldag kwam Polen stunten in België (62-67).

Scenario 3: België verliest van Azerbeidzjan

Er bestaat ook een doemscenario, maar echt rekening houden met een nederlaag tegen klein zusje Azerbeidzjan doet niemand in het Belgische kamp. Mocht de nachtmerrie van Oostende toch plaatsvinden, is er nog geen man overboord. Bij een zege tegen Litouwen is België zeker van de top 2 en dan start het rekenspel met de andere groepen opnieuw. Zelfs als de Belgian Cats twee keer verliezen, is er nog een waterkansje op het EK. Dan moet Polen wel aan het kortste eind trekken tegen Litouwen en Azerbeidzjan én moeten de resultaten in de andere groepen gunstig zijn. De boodschap voor België is dus duidelijk: 2 keer winnen of bij een nederlaag in Litouwen het verschil onder de 10 punten houden.