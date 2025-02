Wereldkampioen MotoGP Jorge Martin loopt breuken op bij vreselijke crash in oefensessie

Breuken in zijn linkervoet en rechterhand. Als je de crash van wereldkampioen MotoGP Jorge Martin ziet, is het een wonder dat hij geen zwaardere blessures heeft opgelopen na zijn crash tijdens een oefensessie in Maleisië. Voor de Spanjaard wordt het alvast een race tegen de klok om fit te zijn voor de seizoensstart.

De 27-jarige Jorge Martin verloor maandag tijdens een oefensessie de controle over zijn Aprilia en kwam zwaar neer op het asfalt.

De regerende wereldkampioen MotoGP kreeg meteen verzorging in het medische centrum op het circuit van Sepang in Maleisië. In het ziekenhuis werden later twee breuken in zijn rechterhand en drie breuken in zijn linkervoet vastgesteld.

Morgen keert de Madrileen terug naar Europa en zal hij onder het mes gaan. Het wordt een race tegen de klok om op tijd fit te raken voor de start van het WK. Op 2 maart staat de eerste GP op de kalender in Thailand.

"Niet de beste start van 2025", schrijft Jorge Martin op Instagram. "Maar ik kom altijd sterker terug."