WB shorttrack Tilburg: net geen finale voor het Belgische team

Gemengd team net niet naar finale

Stijn Desmet heeft nog zijn uiterste best gedaan, maar het gemengde estafetteteam heeft de finale net niet gehaald. De Belgen strandden op 1 tiende van de top 2.



Met een betere start had het wel kunnen lukken voor broer en zus Desmet, Tineke den Dulk en Ward Pétré.



Met z'n drieën snelden de Amerikanen, de Polen en de Canadezen meteen weg van de Belgen. Het Belgische kwartet stond voor een stevige inhaalrace.



Canada vloog in de matten, maar de kloof kregen ze net niet gedicht. Slotrijder Stijn Desmet finishte op een zucht van de VS en Polen.



Zij rijden morgen de finale, net als Italië en Nederland.