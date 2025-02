WB shorttrack Tilburg: Hanne Desmet baalt na geschrapte zege door bestraffing op 1.500 meter en val op 500 meter

Desmet valt in 500 meter, geen finale

Het is niet de dag van Hanne Desmet. Iets meer dan een uur nadat ze haar zege op de 1.500 meter verloor, wordt ze zelf uit de wedstrijd gekegeld in de halve finales van de 500 meter.



De Belgische zat klaar in derde positie om naar de top 2 te stomen, maar de Italiaanse Sighel kwam storen in de binnenbocht en bracht Desmet ten val. Zij moet zich tevreden stellen met de B-finale van zo meteen.