WB shorttrack Tilburg: Belgische estafettemannen sluiten af met felbevochten zilver, baaldag voor Hanne Desmet

Zilver voor estafettemannen

Fijne afsluiter voor het Belgische team in Tilburg. In de 5.000 meter aflossing pakten onze landgenoten zilver. Door een val waren de Italianen al vroeg uitgeschakeld, al kwamen zij bijna nog terug. België kon Nederland en Canada net niet volgen. Zij duelleerden om de zege en in de slotbocht ging de Canadees Dubois uit de bocht. Het goud was dus voor Nederland in eigen huis.



België profiteert zo en schaatste nog naar zilver. Enzo Proost, Warre Van Damme, Stijn Desmet en Ward Petre geven de afgereisde fans een reden om feest te vieren.