WB shorttrack Tilburg: Belgische aflossingsploegen beginnen sterk en plaatsen zich voor halve finale

Aflossingsploegen plaatsen zich voor halve finale

De Belgische aflossingsploegen hebben het goed gedaan op de eerste dag van de Wereldbeker shorttrack in Tilburg.



Het mannenkwartet met Stijn Desmet, Ward Pétré, Warre Van Damme en Enzo Proost zegevierde voor China en de VS. Vooral op de versnellingen van Desmet hadden de tegenstanders geen antwoord in huis.



De gemengde ploeg met Hanne en Stijn Desmet en Tineke den Dulk en Ward Pétré finishte als 2e net achter de VS, maar wel voor Europees kampioen Frankrijk en Groot-Brittannië.