Top 2 in de weegschaal voor bekerclash: vlotter scorend Club Brugge treft Genk met jonger team en betere passes

wo 5 februari 2025 13:41

KRC Genk tegen Club Brugge. De nummer 1 tegen de nummer 2. De twee beste ploegen uit de Jupiler Pro League staan vanavond tegenover elkaar in de Beker van België. Het belooft andermaal een kraker te worden, want qua statistieken liggen ze bijzonder dicht bij elkaar. Club Brugge schiet meer en scoort meer, maar wint wel minder vaak dan het jonge Racing Genk.

Limburgers incasseren meer

In de Jupiler Pro League heeft KRC Genk 6 punten voorsprong op Club Brugge, maar de statistieken uit de vaderlandse competitie zijn vaak in het voordeel van blauw-zwart. Al is het verschil miniem. Club Brugge kon in 24 competitiewedstrijden 53 doelpunten maken. Dat zijn er gemiddeld 2,21 per match. Enkel op de tweede speeldag tegen Standard kwamen de West-Vlamingen niet tot scoren. In de Champions League gebeurde dat ook nog tegen Borussia Dortmund en Juventus, tegenstanders van een ander kaliber. Voor Racing Genk is scoren iets moeilijker, al is het met 47 goals wel nog de op één na beste van het land. Er vielen geen Limburgse doelpunten in competitieduels tegen Standard, Union en ... Club Brugge. Daarbovenop verdedigt Club Brugge ook beter. Het slikte 28 goals in de Jupiler Pro League, Racing Genk 29 goals. De ploeg uit Limburg doet met 10 clean sheets wel beter dan de West-Vlamingen (7). Meer doelpunten gaat hand in hand met meer schoten, zo blijkt. Club Brugge (311) trapte iets vaker richting doel dan KRC Genk (292) en die schoten waren ook regelmatiger tussen de palen (55% vs. 51%).

Statistieken Jupiler Pro League KRC Genk Club Brugge doelpunten 47 53 doelpunten/match 1,96 2,21 tegendoelpunten 29 28 clean sheets 10 7 schoten 292 311 schoten op doel 148 170

Gustaf Nilsson (links) is de JPL-topschutter van Club Brugge met 8 goals.

Hoop voor Genk

Club Brugge scoort niet alleen meer, het doet dat ook met meer spelers. 16 verschillende Bruggelingen vonden het net in de Belgische competitie. Bij Genk zijn dat 'slechts' 13 spelers. Er is wel een duidelijke doelpuntenmaker in Limburg: Tolu Arokodare. Met zijn 14 goals is hij zelfs topschutter. Club Brugge verdeelt de koek, met Gustaf Nilsson (8), Hans Vanaken (7) en Christos Tzolis (7). De rode draad is duidelijk: de beste twee clubs van België houden elkaar ei zo na in evenwicht. Qua gemiddeld balbezit (59%) is die exacte balans zelfs een feit. Vanavond zal natuurlijk (minstens) een van de twee niet aan dat percentage geraken. Offensief en defensief is Club Brugge meestal in het voordeel, in het spel valt het kwartje langs de kant van Racing Genk. Het geeft meer passes, de passnauwkeurigheid (87%) ligt ook iets hoger en Genk verovert ook vaker de bal. Een bekermatch kan eindigen op een penaltyreeks en zelfs op dat vlak is er geen groot voordeel. In de Jupiler Pro League zette KRC Genk 6 van de 8 strafschoppen om. Club Brugge scoort 4 op 5. Hugo Siquet was de enige die miste, maar hij trapte wel de rebound binnen.

Statistieken Jupiler Pro League KRC Genk Club Brugge gemiddeld balbezit 59% 59% totale passes 13.450 13.375 passnauwkeurigheid 87% 86% balveroveringen 1.245 1.153 penaltysucces 6 op 8 4 op 5

KRC Genk of Club Brugge? Welk team eist het balbezit op vanavond?

Niet veel jonger

Vaak wordt benadrukt dat KRC Genk met een erg jong team speelt dit seizoen. Klopt dat? Ja, maar het verschil is (opnieuw) niet groot. In de competitie en de beker is de gemiddelde leeftijd in de basisploeg 24,3 jaar. Dat is door jonge spelers als Konstantinos Karetsas (17), Matte Smets (21) en Jarne Steuckers (23). Opvallend: Club Brugge speelde dit seizoen geen enkele match met een basiself die jonger was dan die 24,3 jaar. Daar ligt het gemiddelde iets hoger: 25,8 jaar over alle competities heen. Toch geeft blauw-zwart veel kansen aan de jeugd. Denk maar aan Joaquin Seys (19), Chemsdine Talbi (19) en Joel Ordoñez (20). Het zijn ervaren mannen als Simon Mignolet (36), Brandon Mechele (32) en Hans Vanaken (32) die de gemiddelde leeftijd naar boven trekken.

Gemiddelde leeftijden dit seizoen KRC Genk Club Brugge gemiddeld 24,3 jaar 25,8 jaar jongste ploeg 22 jaar 24,7 jaar oudste ploeg 25,7 jaar 27,1 jaar