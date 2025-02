Tessa Wullaert had al "aangename kennismaking" met nieuwe bondscoach: "Ze weet wat ze wil, dat past bij mij"

Na 14 jaar Ives Serneels is er bij de Red Flames een nieuw tijdperk aangebroken. Elisabet Gunnarsdottir heeft de fakkel overgenomen en staat deze zomer al voor een pittige opdracht met het EK.

De IJslandse zit alvast niet stil. Ze vloog onder meer al naar Milaan voor een kennismaking met aanvoerster Tessa Wullaert.

"Het was een aangename kennismaking", zei Wullaert op het gala van de Gouden Schoen. "In het begin dacht ik dat ze wat streng oogde, maar ze is heel open en eerlijk."

"Ze is rechtdoorzee en ze weet wat ze wil. Ik denk dat dat wel bij me past", lachte de Red Flame. "Haar verwachtingen zijn duidelijk en dat kan deze groep wel gebruiken."

Wat is het doel van de Flames op het EK in Zwitserland? In een groep met Spanje, Italië en Portugal stoten alleen de eerste twee door. "We willen punten halen en hopelijk is dat genoeg voor de volgende ronde. Maar we moeten realistisch blijven", aldus Wullaert. "Als alles meezit, maken we kans."