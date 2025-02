Radja Nainggolan zorgt voor animo in Masters of Madness, maar speelt hij dit weekend weer voor Lokeren-Temse?

vr 7 februari 2025 06:15

Kijk eens wie daar opduikt. Op de tweede speeldag van Masters of Madness speelt Radja Nainggolan plots mee. Een passage - opgenomen vóór zijn arrestatie - die niet onopgemerkt voorbij gaat. Maar maakt de veelbesproken middenvelder ook dit weekend opnieuw zijn opwachting bij Lokeren? "Er is heel open over gecommuniceerd."

Het recente verleden herinnerde er ons nog maar eens aan dat Radja Nainggolan een man vol verrassingen is.



Twee weken geleden tekende de ex-Rode Duivel plots voor tweedeklasser Lokeren. Bij zijn debuut toonde de middenvelder zich meteen beslissend met een goal, maar lang duurde het feestje niet. Drie dagen later arresteerde de politie Nainggolan in het kader van een groot drugsonderzoek. Vóór die dolle dagen vol commotie was het nochtans relatief rustig rond Nainggolan, die lang tijd zocht naar een nieuwe sportieve uitdaging. Wat lange tijd een goedbewaard geheim bleef: eind december had de middenvelder nog eens zijn voetbalschoenen bovengehaald. Tijdens de tweede speeldag van Masters of Madness maakt Nainggolan namelijk eenmalig zijn opwachting als 'legend' voor het team van Average Rob en Arno The Kid. "Je hebt me altijd geïnspireerd met je tackles", glundert die laatste wanneer Nainggolan zijn entree maakt. "We zijn superblij met je, want we hadden wat grinta nodig. Misschien hebben we er nu zelfs te veel."

Veel ex-profs of voetballers denken dat ze hier even doorfietsen, maar het is een geweldig hoog niveau. Jan Vertonghen

De 30-voudig Rode Duivel liet zich door twee oude bekenden overhalen om mee te doen met het nieuwe voetbalformat. "Ik ben hier gewoon om een beetje plezier te hebben. Ik ken Jan (Vertonghen, red.) en Dries (Mertens, red.) goed en ze vroegen mij om deel te nemen. Wel, voilà! Of ik het spel een beetje snap? (lacht) Ze hebben mij uitgelegd hoe de boosters werken, maar ik ben het alweer vergeten." Nainggolan drukt tijdens de wedstrijd meteen zijn stempel op Real Boulette Special en toont zich ook beslissend.

Tegenstanders Royston Drenthe en Erik Van Looy maken dan ook handig gebruik van de "Sudden Death"-booster om Nainggolan voor twee minuten van het veld te halen. De middenvelder kan zijn ogen niet geloven: "Da's schrik hebben van mij, hé." Opvallend is wel dat de vedette het conditioneel toch wat moeilijk heeft. "Veel ex-profs of voetballers denken dat ze hier even doorfietsen, maar het is een geweldig hoog niveau", aldus Vertonghen in de tribune. "Radja zal dat nu ook wel beseffen. Al kan hij uiteraard nog goed mee. Het is tof om hem hier te zien."

Weer ambiancemaker op Daknam

Terug naar het heden.



Want zien we Nainggolan zondag ook in actie in het duel tussen Lokeren-Temse en La Louvière? Na zijn arrestatie is de middenvelder vrij onder voorwaarden, maar staat hij nog steeds onder verdenking van lidmaatschap van een criminele organisatie. Volgens zijn advocaten maakte Nainggolan louter "geld over aan kennissen en vrienden". Het woelwater sloot ook snel opnieuw aan bij de groepstrainingen van Lokeren-Temse. "Hoe het nu met Rajda gaat? Goed eigenlijk", vertelt trainer Hans Cornelis. "Hij heeft zich snel weer geïntegreerd in de groep na zijn vrijlating. Er wordt ook al niet meer over gesproken - zo'n dingen gaan even snel weer liggen als ze opkomen. Mentaal heeft hem evenmin uit evenwicht gebracht. Het kan natuurlijk een pantser zijn, maar ik denk van niet."

Zondag rekenen wij gewoon op Radja in onze match tegen La Louvière. Hans Cornelis

"Radja heeft mij nadien even apart genomen en zijn uitleg gedaan. Ook binnen de groep ik hem de situatie zien uitleggen. Hij is er heel open over. Ondertussen zorgt een goedgezinde Radja weer voor de ambiance bij ons." Bij Lokeren-Temse hebben ze dan ook nooit overwogen om Nainggolan uit wedstrijdselectie te laten tot er meer duidelijkheid is in het hele dossier. "Er is veel duidelijk geworden na zijn uitleg", verzekert Cornelis. "De voorzitter en het bestuur denken er hetzelfde over. Zondag rekenen wij dus gewoon op Radja in onze match tegen La Louvière."

En ondertussen is dat toch al in een betere conditie dan tijdens Masters of Madness. "Hij zet grote stappen. Voor de eerste match wisten we dat Radja niet meer dan 30 minuten aan kon. Nu merk je dat hij de intensiteit beter verteert en zijn balbehandeling al vlotter gaat. Maar het is onmogelijk om na amper twee weken klaar te zijn voor een volledige match." Al weet je met Nainggolan natuurlijk nooit ...