Ook Kyara Linskens trekt naar WNBA: ze wordt ploegmaat van Julie Vanloo bij nieuwe team Valkyries

Er is een nieuwe Belgian Cat die van het topbasketbal in de Verenigde Staten mag proeven. De Golden State Valkyries hebben center Kyara Linskens aangetrokken. Bij deze nieuwkomer in de WNBA wordt ze ploegmaat van Julie Vanloo.

In de Amerikaanse basketbalcompetitie WNBA is het stilaan aftellen naar de start van het nieuwe seizoen, op 16 mei. Met de Golden State Valkyries komt er ook een nieuwe ploeg aan de start. Met een sterke Belgische inslag.



Tijdens de zogenoemde "expansion draft" werd al Julie Vanloo weggeplukt bij de Washington Mystics, nu pikken de Valkyries uit Europa ook Kyara Linskens op.

Linskens verdient dit seizoen de kost in Rusland, bij Dynamo Koersk. Aansluitend kan ze zich bij haar nieuwe Amerikaanse team in Oakland voegen, al neemt ze tussendoor wellicht eerst nog deel aan het EK basketbal.



"Met Kyara hebben we, samen met Chloe Bibby, twee wedstrijdbeesten, die perfect passen binnen onze ploeg", zegt algemeen manager Ohemaa Nyanin. "Ze snappen allebei dat we hier iets aan het bouwen zijn en zijn klaar om ons te helpen iets speciaals te verwezenlijken."