Nordin Jackers vervult glansrol bij Club, maar Wesley Sonck ziet potentieel "probleem" voor finale: "Straks aan Nicky vragen"

Hij staat er wanneer het nodig is. Nordin Jackers is dit seizoen de bekerdoelman van Club Brugge en loodste zijn ploeg met een glansprestatie tegen Racing Genk richting de finale. Volgens analist Wesley Sonck wacht Nicky Hayen daarin straks een luxeprobleem. "Maar natuurlijk hoop ik dat ik mag spelen", aldus Jackers zelf.

"Nicky Hayen had gelijk toen hij voor de wedstrijd zei dat hij altijd de beste doelman neerzet", lachte analist Wesley Sonck. "Naar mijn mening is dat steeds Simon Mignolet, maar als je dan zo'n wedstrijd keept... Jackers was na rust bij de pinken bij alle belangrijke fases. Hij heeft zijn team naar de finale geleid."

Vorig seizoen verving Nordin Jackers met verve een geblesseerde Simon Mignolet, nu ontpopt de 27-jarige doelman zich tot een bijzonder betrouwbaar sluitstuk in de beker voor blauw-zwart. Zeker in het slot van de thriller tegen Racing Genk moest Jackers meerdere keren de meubelen redden. Eerst op een schot van Tolu, vervolgens op een poging van Bonus Baah én op de rebound van Steuckers. Geweldige saves.

Het is zeker niet afgesproken dat ik sowieso alles speel in de beker.

Het is zeker niet afgesproken dat ik sowieso alles speel in de beker.

Wordt Jackers daar in mei ook voor beloond met een plaats onder de lat tijdens de bekerfinale? Of valt Hayen dan toch weer terug op de ervaring van Mignolet - ondanks de enorme verdiensten van zijn doublure.



"Dat wordt nu toch wel een probleem", denkt Sonck. "Misschien moeten we het Nicky straks eens vragen. Al is het na een match als deze eigenlijk makkelijk, want je kiest altijd een goeie keeper."

Jackers zelfs bleef achteraf overigens opvallend bescheiden na zijn topprestatie.

"Het is een cliché, maar ik sta er om de ploeg te helpen hé", klonk het voor de Sporza-microfoon. "Hoe lang ik op voorhand wist dat ik zou starten? Daarover was er een gesprek met de coach. We bekijken het match per match. Het is zeker niet afgesproken dat ik sowieso alles speel in de beker, maar ik ben blij dat ik die matchen krijg. Straks ook de finale? (lacht) Dat hoop ik."