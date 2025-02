Nog even op de bank, maar Luka Doncic ziet wel al hoe LeBron James in zijn eentje Clippers inpakt

Op hun eerste minuten samen op het parket is het nog even wachten, maar Luka Doncic heeft wel al van dichtbij het talent van LeBron James mogen aanschouwen. De viervoudige MVP had de Sloveense nieuwkomer niet nodig bij de LA Lakers om stadsgenoot Clippers af te maken: 122-97.

In het eerste quarter alleen al waren de LA Lakers goed voor 45 punten. Doncic keek goedkeurend toe van op de bank. Donderdag spelen de Lakers opnieuw tegen Golden State Warriors: krijgen we dan al het duo LeBron-Doncic aan het werk te zien?

Met 26 punten, 9 assists en 8 rebounds blikte hij de stadsrivaal eigenhandig in. Austin Reaves en Rui Hachimura deden er elk nog 20 punten bij in een zware 122-97-overwinning.

De twee dolden al wat met elkaar aan de zijlijn, maar voor het spektakel op het parket is het nog wat geduld oefenen. LeBron had de Sloveense nieuwkomer alvast nog niet nodig tegen de LA Clippers.

Door een kuitblessure moet Luka Doncic nog even wachten op zijn eerste minuten bij de LA Lakers, na zijn veelbesproken trade met Anthony Davis. Het publiek zag hem dus alleen nog maar op de bank in actie met sterspeler LeBron James.

De grote vraag die nu nog in de NBA rondzweeft: gaat de combinatie tussen LeBron James en Luka Doncic wel werken?

Coach JJ Redick was duidelijk voor de match tegen de Clippers: "Ik heb er alle vertrouwen in dat we in korte tijd kunnen uitvinden hoe we hun talenten op een positieve manier met elkaar kunnen combineren", zei hij.

Redick kreeg bijval van zijn Clippers-collega Tyronn Lue, die bij de Cleveland Cavaliers nog coach van LeBron James was. "Het zal werken", beaamde hij.

"Als je LeBron James hebt, die al 15 jaar de beste speler in de competitie is, en je hebt Luka - die een top drie, top vijf-speler in de competitie is - dan komen ze er wel uit hoe ze het kunnen laten werken."

"LeBron kan met iedereen spelen ... Ik zie geen enkel probleem. Ik weet dat JJ er goed in zal slagen om die jongens zo op te stellen dat ze elk hun eigen eenheid hebben en dan in het vierde kwart sluiten ze de wedstrijden samen af."

"Ze komen er wel uit. Ze komen er wel uit. Het is geen moeilijk probleem, dat kan ik je wel vertellen."