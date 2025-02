Na het goede nieuws vanuit Litouwen: zo bereiken de Belgian Cats vanavond al het EK

De weg naar het EK ligt helemaal open voor de Belgian Cats.

Litouwen heeft zonet zijn wedstrijd tegen Polen (72-69) gewonnen. En dat is bijzonder goed nieuws voor onze landgenoten, die vanavond zelf nog spelen tegen Azerbeidzjan.

Waarom? Als de Cats zelf tegen hun bescheiden tegenstander - in de heenwedstrijd won België nog met klinkende 28-136-cijfers - wint, eindigt het al zeker in de top 2 van de poule.

Goed nieuws, want de vier beste tweedes plaatsen zich voor het EK. En door de ruime zege in Azerbeidzjan is het nagenoeg zeker dat België ook met een tweede plaats in de groep het EK haalt. Landen als Groot-Brittannië, Kroatië of Hongarije zouden hun beide wedstrijden nog moeten winnen met enorme verschillen.

Conclusie: bij een zege van de Belgen en een nederlaag van Polen vandaag, is het EK in juni zo goed als zeker.