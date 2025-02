Met bekermatch op komst was er weinig tijd voor feest bij Hans Vanaken: "Zal nog wel gevierd worden"

wo 5 februari 2025 09:39

Het leven gaat verder, ook voor Gouden Schoen-winnaars Hans Vanaken en Tessa Wullaert. De ene bereidt zich voor op de bekerstrijd tegen KRC Genk, de andere is al op weg naar Milaan. "Het is moeilijk om te blijven presteren", blikt Tessa Wullaert terug in De Ochtend. Voor Vanaken was het een rustige avond. "Ik heb even kunnen vieren, maar ik ben op tijd naar huis gegaan", aldus de kapitein van blauw-zwart.

Nummer 3 is een feit voor Hans Vanaken. Als gedoodverfde favoriet mocht hij gisteren nog eens een Gouden Schoen in ontvangt nemen. Zelf was hij er wel niet zo gerust in. "Als je je naam hoort op het einde van de show, dan is dat toch altijd een kleine ontlading", vertelt hij in De Ochtend na de eerste nacht als drievoudige winnaar. "Je wordt altijd naar voren geschoven als de grote favoriet, maar ergens in het achterhoofd hou je rekening met een ander scenario." Dat ander scenario was bijna een feit, want Cameron Puertas had de meeste punten bij de eerste stemronde. "Het was met redelijk veel punten, dus dan denk je: wie weet kan het toch nog gebeuren. Uiteindelijk pakte ik dan nog genoeg punten om hem te winnen", vertelt Vanaken.

We hebben nog even kunnen genieten, maar dan ben ik toch op tijd naar huis gegaan. Hans Vanaken

Voor Vanaken is zo'n gala als gisterenavond niet echt zijn favoriete bezigheid. "Normaal hou ik er niet van om in het middelpunt van de belangstelling te staan. Voor zo'n prijs neem ik er graag een uitzondering bij." De kersverse winnaar had weinig tijd om te vieren, want hij moet vandaag meteen fris zijn voor de halve finale van de Beker van België tegen KRC Genk. Volgt er later nog een feest? "Het is nog niet helemaal gepland, maar als het moment er zich toe dient, zal het wel nog gevierd worden. Ik heb gisteren het geluk gehad dat mijn familie er was. We hebben nog even ervan kunnen genieten, maar dan ben ik toch op tijd naar huis gegaan." Die beker is namelijk erg belangrijk voor Club Brugge, benadrukt Vanaken nog eens. "Het is altijd een doelstelling voor Club om de beker te winnen. Nu is het al redelijk lang geleden, dus het zou fantastisch zijn om die te bemachtigen."

Hans Vanaken en zijn vrouw Lauren.

5 op 9

Tessa Wullaert gaat nog sneller back to business. Na een korte nacht was ze deze ochtend al op de luchthaven en in de namiddag staat ze terug op het trainingsveld bij Inter Milaan. Neemt ze haar vijfde Gouden Schoen mee naar Italië? "Nee, want ik heb enkel handbagage mee", lacht Wullaert. "Die blijft voorlopig in België." De Red Flame voorziet wel een speciaal plekje voor haar trofee. "In de woonkamer. Als de mensen binnenkomen, is dat het eerste waar ze naar kijken. Het is een mooie prijs om mee uit te pakken."

Als je een paar keer gewonnen hebt, worden mensen alsmaar kritischer. Tessa Wullaert

"Je bent nooit gerust tot je naam wordt afgeroepen", vertelt Wullaert, maar niemand twijfelde vooraf aan de winnares. Voor de 5e keer in 9 edities pakt ze de hoofdprijs. De recordhoudster benadrukt wel dat het nooit simpel is. "Het is moeilijk om telkens te blijven presteren. De Gouden Schoen is een prijs waar een constante aan vasthangt. Als je een paar keer gewonnen hebt, worden mensen alsmaar kritischer. Ik heb mijn best gedaan dit seizoen en ik ben blij dat het mij gegund is." Tot slot blikte Wullaert ook al even kort vooruit op de toekomst van de Red Flames, met nieuwe bondscoach Elisabet Gunnarsdottir. Wordt dat een succesverhaal? "Dat zal moeten blijken. Ik heb al een eerste gesprek gehad met haar, ze is eens naar Milaan afgereisd. Ik denk dat ze weet wat ze wil", besluit de vijfvoudige winnares van de Gouden Schoen.