Met 16- en 17-jarige debutanten: Mike Thibault verrast meteen bij eerste selectie van de Belgian Cats

Vers bloed bij de Belgian Cats. Bondscoach Mike Thibault heeft zijn eerste selectie bekendgemaakt en het is er meteen eentje met twee jonge debutanten. De Amerikaan kiest naast vele vaste waarden ook voor Zhen Verburgt en Laura Vilcinskas, respectievelijk 17 en 16 jaar, voor het nakende EK-kwalificatieduel tegen Azerbeidzjan. Antonia Delaere is er door blessureleed niet bij.

Bondscoach Mike Thibault laat meteen een nieuwe wind waaien bij de Belgian Cats.

De Amerikaan heeft woensdag zijn eerste selectie van twaalf speelsters bekendgemaakt. En hij zorgde meteen voor twee verrassingen: Young Cats Zhen Verburgt (Phantoms Boom) en Laura Vilcinskas (Kangoeroes Mechelen) zijn er voor de eerste keer bij.

Het duo is respectievelijk 17 en 16 jaar. Vilcinskas is ondanks haar jonge leeftijd wel 1,96 meter en speelt dit seizoen bij het ongeslagen Mechelen. De genen heeft ze alvast mee: haar vader Antanas Vilcinskas was met zijn 2,12 meter tussen 2004 en 2007 een van de grote mannen bij de Leuven Bears.

Verder doet Thibault een beroep op de vaste waarden: Julie Allemand, Julie Vanloo, Elise Ramette, Maxuella Lisowa, Becky Massey, Nastja Claessens, Bethy Mununga, Ine Joris, Emma Meesseman en Kyara Linskens.

De 74-jarige Thibault kan voor de thuiswedstrijd in de EK-kwalificaties tegen Azerbeidzjan, donderdag om 20.15 uur in Oostende, alvast niet rekenen op Antonia Delaere. De shooting guard sukkelt met een beenblessure.

De Belgian Cats kunnen zich deze week, mits zeges tegen Azerbeidzjan (donderdag) en Litouwen (zondag), verzekeren van kwalificatie voor het EK van deze zomer in Tsjechië, Duitsland, Italië en Griekenland (18-29 juni). De Cats zijn de titelverdediger.