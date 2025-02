Kortrijk blijft druk opvoeren bij leider Oostende na zege tegen Leuven in de BNXT League

Kortrijk kruipt weer een beetje dichter bij leider Oostende in de BNXT League. Op verplaatsing bij de Leuven Bears boekte de runner-up in de basketbalcompetitie een gezwinde zege: 74-86. Voor de rest weinig verrassingen, alleen Limburg United maakte een slippertje tegen Den Helder. Bekijk hieronder het verslag van Leuven - Kortrijk en alle andere uitslagen.

Kortrijk heeft zaterdagavond op de 22e speeldag in de BNXT League, de Belgische-Nederlandse basketcompetitie, zijn vierde zege op rij geboekt. Op bezoek bij Leuven Bears wonnen de West-Vlamingen met 74-86. Niels De Ridder (20 punten) en Bram Bogaerts (19 punten) leidden Kortrijk naar de zege.

Op hetzelfde moment sloot Kangoeroes Mechelen de verplaatsing naar het Nederlandse Donar Groningen af met een 75-85-zege, Limburg United liet zich verrassen bij Den Helder en verloor met 77-69. Spirou Charleroi behaalde een nipte 71-67-zege tegen Zwolle, Bergen hield tot slot de punten thuis tegen BAL Weert (88-71).

Kortrijk is met zestien zeges tegenover vier nederlagen nog altijd de eerste achtervolger op leider Oostende, dat dit weekend niet in actie komt. Mechelen is derde met zestien zeges en vijf nederlagen, Limburg United vierde met dertien overwinningen tegenover zeven nederlagen.

Leuven en Charleroi bezetten posities zeven en acht, Bergen kampeert als elfde in de middenmoot. Zwolle (14e), Den Helder (15e) en Groningen (16e) volgen verderop in de stand, BAL Weert is samen met QSTA United de drager van de rode lantaarn. Morgen/zondag (15u) sluit Circus Brussels de 22e speeldag af met een thuismatch tegen QSTA United.