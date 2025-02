Hoe ziet de mascotte eruit, wie is de Belgische hoop en wat zendt Sporza uit? Jouw gids voor de Winterspelen van 2026

Dag op dag over een jaar wordt in Milaan de olympische vlam aangestoken voor de Winterspelen van 2026 in Milaan en Cortina. Waar en wanneer vinden die plaats, wie wordt de Belgische hoop op een medaille en wat zendt Sporza uit? Antwoorden op die vragen krijg je in onze gids voor de Winterspelen.

Traditioneel zijn er bij elke Winterspelen veranderingen aan het olympische programma. De grootste wijziging is de introductie van een nieuwe sport: ski-alpinisme of ski-mountaineering. Daarbij lopen de atleten met hun ski's naar boven om dan al skiënd af te dalen.

Het is al de derde keer dat Italië de Winterspelen mag organiseren. In 1956 werd Cortina d'Ampezzo al aangedaan, in 2006 organiseerde Turijn de Spelen.

Italië is gastheer voor de 25e editie van de Winterspelen . De meeste wedstrijden zullen plaatsvinden in Milaan en Cortina d'Ampezzo. Op 6 februari worden de Spelen feestelijk geopend met de openingsceremonie in Milaan, de vlam wordt gedoofd in Verona met de sluitingsceremonie op zondag 22 februari.

Beiden zijn volgend jaar in Italië opnieuw de Belgen met de grootste kans op eremetaal. Swings is dominant op de massastart en Desmet behoort tot de wereldtop in het shorttrack.

De vorige Winterspelen, 4 jaar geleden in Peking, waren heel succesvol voor de Belgen. Bart Swings kroonde zich op de massastart in het schaatsen tot olympisch kampioen en in het shorttrack veroverde Hanne Desmet brons op de 1.000 meter.

De kans bestaat dat België opnieuw in 9 sporten vertegenwoordigd wordt: alpineskiën, biatlon, bobslee, kunstschaatsen, schaatsen, shorttrack, skeleton, ski-alpinisme en snowboard. Delegatieleider voor Team Belgium is Olav Spahl, die nam die rol ook al in Tokio, Peking en Parijs voor zijn rekening.

De Belgische delegatie in Milaan en Cortina zou wel eens de grootste voor een Winterspelen kunnen worden. Zo zouden de estafetteteams in het shorttrack en biatlon ervoor kunnen zorgen dat meer dan 30 Belgen zich kunnen plaatsen.

Bij Sporza zult u op de eerste rij zitten voor de Winterspelen. We zenden elke dag de actie uit Milaan en Cortina live uit op televisie en met livestream.



We beginnen elke dag met de uitzending rond het middaguur en vanaf ongeveer 16 uur gaan we onafgebroken door tot het einde van de avond. Je kunt natuurlijk kijken naar de Belgen die in actie komen op het ijs of in de sneeuw, maar er is ook aandacht voor andere sporten.



Op onze website en in onze app volgen we de actie op de Winterspelen natuurlijk ook op de voet. Er is niet enkel de livestream, maar we houden je ook op de hoogte van het nieuws en bieden je interviews met de Belgen aan.



Houd zeker onze Instagram-account in de gaten en uiteraard zullen ook de openingsplechtigheid vanuit San Siro in Milaan en de slotceremonie in het Romeinse amfitheater in Verona live bij ons te bekijken zijn.