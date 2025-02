Hans Vanaken onthult opvallende ambitie om het ooit te maken als darter: "Het WK? Ik ga het proberen"

Zelfs na drie Gouden Schoenen zit Hans Vanaken nog vol verrassingen. Terwijl zijn familie enkele geheimpjes deelde met onze reporter Mercedes kwam de laureaat zelf ook met een straffe uitspraak. "Of ik een Gouden Schoen zou inwisselen voor een gastrol in FC De Kampioenen of een plekje op het WK Darts? Nee, maar ik ga wel proberen om die andere dingen te bereiken." Zou hij het écht menen?

Bij Club Brugge en zijn vriendengroep is het algemeen bekend dat Hans Vanaken in bijna alles goed is. In darts zelfs uitstekend naar verluidt.



"Of ik goed ben? Als amateur en zonder echt veel te spelen, ben ik zeker niet slecht", klonk het gisteren op de afterparty van de Gouden Schoen. "Maar om een hoog niveau te halen, moet ik nog wat trainen."