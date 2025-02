Frans punchtalent Paul Magnier heeft beste timing en opent Ster van Bessèges met ritwinst, Jordi Meeus 2e

In de Ster van Bessèges heeft Paul Magnier (Soudal - Quick Step) de eerste etappe gewonnen. Op de lastige aankomst in Bellegarde (600 meter aan 9%) remonteerde hij Jordi Meeus na de laatste bocht. Ook Arnaud De Lie deed een gooi naar ritwinst, maar hij kwam zichzelf tegen in de laatste hectometers. Magnier is zo ook de eerste leider.

Voor alles losbarstte in Bellegarde gebeurde er ook al vrij veel onderweg. Een kwartet vroege vluchters met Belgen Axandre Van Petegem - zoon van - en Victor Vercouillie kreeg meer dan 5 minuten voorsprong.

Ze waaiden wel snel al vroeg terug, want in het peloton was er nervositeit door de strakke wind. Het pak splitste ook even, maar op 30 kilometer van de streep was er een hergroepering.

Een intermezzo met drie aanvallers, waaronder Lennert Belmans en Baptiste Planckaert, leverde ook niks op. Het werd dus een sprint in Bellegarde.

Het knikje van 600 meter aan 9% levert altijd spektakel op. Lionel Taminiaux lanceerde Arnaud De Lie, maar de man die in 2023 won op die aankomst had weinig tot geen overschot in het wiel van zijn ploegmaat. Jordi Meeus nam over.

Hij was opvallend sterk op de steile aankomst, maar de sluwe Paul Magnier had het beste eindschot. De Fransman ging alsnog voorbij Meeus richting de zege. Met Maxim Van Gils (in zijn eerste koers voor Red Bull) en Timo Kielich finishten nog twee Belgen in de top 5.