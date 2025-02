Even paniek om "verdwijning" Oscar Freire, maar ex-renner duikt 24 uur later gewoon weer op

In Spanje heeft de politie sinds vanochtend gezocht naar voormalig wielerkampioen Oscar Freire. De 48-jarige ex-sprinter verliet gisteren zijn huis zonder zijn portefeuille, telefoon en sleutels mee te nemen. Toen zijn achtergelaten auto werd teruggevonden, was het even alle hens aan dek. Tot Freire toch werd gevonden, in goede gezondheid en onwetend van alle commotie.

Vorige week was Oscar Freire nog als VIP-chauffeur aan de slag in de AlUla Tour in Saudi-Arabië. Afgelopen weekend ging hij in Castellon zijn koersende zoon Marcos aanmoedigen. Geen vuiltje aan de lucht dus.



Maar vanochtend trok zijn familie plots hevig aan de alarmbel, omdat Freire al sinds gisteren vermist was. Hij had zijn huis verlaten zonder telefoon, sleutels of portefeuille, iets wat hij overigens wel vaker doet.

Toch zocht de Spaanse politie met man en macht naar de drievoudige wereldkampioen. Toen zijn auto zonder Freire zelf werd aangetroffen, werd het ergste gevreesd. Maar even later werd de ex-sprinter toch gevonden, gezond en wel.

Freire, een notoir warhoofd, had gewoon uit vrije wil zijn woning verlaten, volgens Spaanse bronnen "na een ruzie in de familie". Die familie kan nu dus weer opgelucht ademhalen.