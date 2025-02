Eikenberg is terug in Ronde van Vlaanderen, parcours van finale blijft ongewijzigd

Geen grote veranderingen aan het parcours van de Ronde van Vlaanderen. Ook in editie 109 zal het tweeluik Oude Kwaremont en Paterberg voor de beslissing zorgen. De aanloop is wel licht veranderd: de Eikenberg is weer van de partij.

Het is dit jaar de beurt aan Brugge om de start van Vlaanderens Mooiste te organiseren. Antwerpen en Brugge werken sinds 2021 immers alternerend om startplaats te mogen zijn.

Beernem, Aalter en Zulte mogen zich dit jaar "Dorp van de Ronde" noemen. Deze drie locaties worden aangedaan in de eerste 100 kilometer van het Vlaamse Monument.

De aanloop naar de finale, die zich situeert in de Vlaamse Ardennen, is licht gewijzigd in vergelijking met de editie van 2023. Na 109 kilometer wacht voor de mannen de eerste hindernis: de kasseien van de Doorn.

Wat later is er de eerste van drie passages over de Oude Kwaremont. De Eikenberg maakt dit jaar zijn terugkeer in het parcours. Enkele kilometers verderop vervangt de Karel Martelstraat de kasseien van Kerkgate.

De finale is voor zowel de mannen als de vrouwen identiek aan de voorbije edities. Op zo'n 45 kilometer van de aankomst begint het sluitstuk met de beklimming van de Koppenberg, gevolgd door Mariaborrestraat-Steenbeekdries, Taaienberg en Hotond.

Het duo Oude Kwaremont-Paterberg vormt ook dit jaar de ultieme scherprechter, met de laatste top op 13 kilometer van de aankomst op de Minderbroedersstraat in Oudenaarde.

De mannen zullen aan de finish 268,9 kilometer achter de kiezen hebben, de vrouwen 168 kilometer. Vorig jaar ging de zege in de Ronde van Vlaanderen voor mannen naar Mathieu van der Poel. Bij de vrouwen was die eer weggelegd voor de Italiaanse Elisa Longo Borghini.