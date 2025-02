David Goffin wacht nog op eerste zege van 2025, maar blijft positief: "Het begint al op iets te lijken"

Rotterdam werd gisteren al het 5e toernooi in de negatieve reeks van David Goffin in 2025. Opnieuw raakte onze landgenoot niet voorbij de eerste ronde, waardoor hij nog steeds wacht op een zege dit seizoen.

Tegen de Australische top 10-speler Alex de Minaur was de opdracht niet eenvoudig, maar onthoudt Goffin de positieve zaken. "Stap voor stap probeer ik het juiste vormpeil te vinden", zei hij.

"Ik begon niet heel erg goed aan het seizoen, maar het gaat al veel beter. Zolang het op deze manier evolueert, is het goed. Het begint al op iets te lijken."

"Ik heb ervoor gekozen ATP 500's te spelen, hoog aangeschreven toernooien op het circuit. Ik ben geen reekshoofd, dus wacht er sowieso een zware klepper in de eerste ronde."

"In Montpellier was ik er dicht bij (tegen de Amerikaan Kovacevic in een ATP 250), het niveau was al beter. Ik heb tien dagen goed getraind en heb geprobeerd dat hier te tonen in een wedstrijd. Er waren goede zaken."