Corruptie, onzekerheid over bobsleebaan én Russisch vraagstuk: de problemen 1 jaar voor de Winterspelen

do 6 februari 2025 06:11

De Winterspelen van 2026 vinden van 6 februari tot en met 22 februari plaats in Italië, in de steden Milaan en Cortina d'Ampezzo.

Eén jaar voor de Winterspelen in Milaan en Cortina heeft de organisatie nog heel wat aan haar hoofd. Zo loopt er nog een onderzoek naar corruptie, is de baan voor bobslee en skeleton niet af en is er het vraagstuk over Russische deelname.

De organisatie voor de Winterspelen van 2026 in Milaan en Cortina heeft er al een hobbelig parcours op zitten. Het organisatiecomité kreeg kort na de oprichting te kampen met de coronapandemie en dan moest de grootste klap nog komen. In juli 2022, minder dan 4 jaar voor de Winterspelen, stapt Vincenzo Novari, de CEO van het organisatiecomité, in alle stilte op. Achteraf blijkt waarom: er loopt een onderzoek voor corruptie en samenzwering tegen zakenman Novari. Novari zou samen met een andere directeur gesjoemeld hebben bij het contract voor de IT-diensten voor de Winterspelen van 2026. In ruil voor steekpenningen en een auto voor een van hen zouden ze een bepaald bedrijf bevoordeeld hebben. Vorig jaar in mei viel de Italiaanse financiële politie nog binnen in de kantoren van het organisatiecomité in het kader van een onderzoek naar onregelmatigheden bij de toekenning van digitale sponsors. Ook daarin zou de 65-jarige Novari, getrouwd met Miss Italia van 2001, een rol gespeeld hebben. Op de afronding van het onderzoek is het nog wachten.

Bobslee, rodelen en skeleton in Verenigde Staten?

Is het corruptieonderzoek nog een ver-van-mijn-bed-show voor de atleten en wintersportfans, dan is de controverse rond de baan voor bobslee, rodelen en skeleton dat helemaal niet. Want op dit moment, 1 jaar voor de start, is het nog niet zeker dat die sporten wel in Italië kunnen plaatsvinden. Het alternatief? Dat Kim Meylemans in Lake Placid, in de Verenigde Staten, op zoek moet gaan naar olympisch eremetaal. De heisa begon in 2023, toen aangekondigd werd dat het renovatieproject voor de baan in Cortina d'Ampezzo was stopgezet. Dat was niet naar de zin van Matteo Salvini, de extreemrechtse vicepremier en minister van Transport.

"De Winterspelen Milaan-Cortina moeten Italiaanse Olympische Spelen zijn, de bobsleebaan moet in Cortina zijn." Salvini blies het idee om een baan in Cortina d'Ampezzo te bouwen nieuw leven in, het IOC ging schoorvoetend mee in het verhaal.

Iets meer dan een jaar geleden zijn de werken - waarvan de kosten geraamd worden op 118 miljoen euro - gestart aan de nieuwe baan, op de lay-out van de oude olympische Eugenio Monti-baan. Volgens Salvini komt het in orde: "Elke dag werken 180 mensen van 6 uur 's ochtends tot 1 uur 's nachts. Het zal lukken."

Het IOC blijft sceptisch en heeft de deadline op eind maart gezet. Het plan-B dat achter de hand gehouden wordt, is Lake Placid. De kans bestaat dus nog altijd dat de olympische bobslee-, rodel- en skeletonwedstrijden in de Verenigde Staten gehouden worden.

Er wordt nog hard gewerkt aan de baan voor bobslee, rodelen en skeleton.

Hoeveel Russische atleten zijn erbij?

En dan is er nog het vraagstuk rond Rusland en Wit-Rusland. De Winterspelen van 2022 in Peking waren amper afgelopen of de Russische tanks rolden Oekraïne binnen, ook vanaf Wit-Russisch grondgebied. Beide landen werden uitgesloten van internationale wedstrijden en de voorwaarden voor olympische deelname vorig jaar in Parijs (neutrale vlag, geen teamevenementen, geen banden met het leger en/of de veiligheidsdiensten en geen publieke steun voor de invasie van Oekraïne) zorgden voor een kleine Russische delegatie. Alles wees erop dat dezelfde voorwaarden zouden gesteld worden voor de Winterspelen van Milaan en Cortina, met atleten uit Rusland en Wit-Rusland die onder neutrale vlag zouden uitkomen.

De Russische delegatie bij de openingsceremonie van de Winterspelen in Peking.