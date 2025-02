Club eert gouden Vanaken met knappe projectie op Brugse stadhuis: "Een icoon op een icoon"

Toeristen in Brugge zullen even verrast opgekeken hebben



Na de bekendmaking dat Hans Vanaken zijn derde Gouden Schoen gewonnen had, verscheen er op het stadhuis van Brugge plots een indrukwekkende projectie van de middenvelder.



Het kunststukje is een samenwerking tussen Club Brugge en Vanakens managementbureau SportPlus.

“De derde Gouden Schoen van Hans is natuurlijk iets speciaals. Dat wilden we niet zomaar voorbij laten gaan", vertelt directeur Communicatie Kirsten Willem.

"We maakten een video waarbij Hans zichzelf als kind ontmoet en samen naar de toekomst kijkt en zorgden samen met Sportplus en met medewerking van de Stad Brugge voor een reuzenprojectie van 424 vierkant meter op het Brugse stadhuis. Een icoon op een Icoon."