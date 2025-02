32-jarige Jeff Luyten volgt Filip Meirhaeghe op als bondscoach mountainbike

Na een nieuwe bondscoach voor het wegwielrennen (Serge Pauwels) en een nieuwe bondscoach voor het veldrijden (Angelo De Clercq) werd nu ook een laatste vacature bij de wielerbond ingevuld.



Jeff Luyten is de nieuwe bondscoach voor de mountainbikers. Hij is de opvolger van Filip Meirhaeghe, wiens aflopende contract niet werd verlengd.



Luyten is nog maar 32 jaar, hij was de voorbije twee jaar actief als regionaal coach van de U17 bij Cycling Vlaanderen. Die job zal hij blijven uitoefenen, maar hij krijgt er een tweede job als coach van de U19 tot en met de elite (mannen en vrouwen) bij, bij Belgian Cycling.



"Ik wil in eerste instantie een stabiel en inspirerend traject uitbouwen voor jonge talenten", zegt Luyten. "Zo kunnen zij hun potentieel maximaal ontplooien en blijven hun kansen om door te groeien naar de wereldtop gewaarborgd."

"Tegelijkertijd is het mijn doel om voor onze elitesporters een ideale omgeving te creëren die hen in staat stelt te excelleren op het allerhoogste niveau."

Luyten was tot 2016 zelf mountainbiker op het hoogste niveau, met onder meer een 23e en 30e plaats op het WK op zijn palmares. In 2013 werd hij wereldkampioen bij de militairen, in 2015 werd hij vice-Belgisch kampioen, na Sven Nys.