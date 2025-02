"Ze koeken erop": Manon Bakker en Jinse Peeters gaan in de clinch en worden uit de cross van Maldegem gezet

Opvallende fase uit de Parkcross in Maldegem: Manon Bakker en Jinse Peeters kregen het in de 4e ronde met elkaar aan de stok. "Ze koeken erop", was Paul Herygers verbaasd over het handgemeen. "Dit kan een staartje krijgen", voorspelde Herygers, die uiteindelijk gelijk kreeg. De jury kneep geen oogje dicht en nam de 2 kemphanen uit koers.