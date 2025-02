Wesley Sonck deelt details uit zaak-Verlinden: "Als Beerschot degradeert, zou transferbedrag met 80% zakken"

di 4 februari 2025 11:45

De transfer van Beerschot-spits Thibaud Verlinden naar OH Leuven zal nog even nazinderen bij Dirk Kuyt. De coach was onthutst dat hij zijn goudhaantje zaterdag last-minute uit zijn selectie moest halen tegen Genk. "Konden ze de onderhandelingen niet maandag voortzetten zodat Verlinden zaterdag gewoon kon spelen?", vragen ze zich in Extra Time af.

"Je kan mensen zo niet voor de gek houden."



Dirk Kuyt spuwde dit weekend zijn gal over de werkwijze van Beerschot.



De Nederlandse coach viel uit de lucht toen hij vlak voor het duel met Genk te horen kreeg dat hij Thibaud Verlinden niet mocht opstellen omdat hij verwikkeld was in een transferdossier.



Wesley Sonck weet hoe de vork in de steel zit. "Er stond een clausule in het contract van Verlinden dat hij voor een bepaald bedrag weg kon."



"Wie was daarvan op de hoogte? Gyorgy Csepregi, de nieuwe sportief directeur van OHL, want hij was vroeger de zaakwaarnemer van Verlinden", weet Sonck.



Beerschot wou Dirk Kuyt eerst niet belasten met die zaak, maar heeft dat dan toch gedaan. Wesley Sonck

Beerschot koos eieren voor zijn geld. "Want als Beerschot zou zakken, zou het transferbedrag van Verlinden zakken met 80%. Ik veronderstel dat de club geld nodig heeft."



Sonck heeft begrip voor de keuze van Verlinden. "Hij ziet dat het moeilijk wordt om met Beerschot in 1e klasse te blijven. Daarnaast heeft de club wat geld in de kas nodig. Dan denkt hij misschien dat het oké is om te verhuizen."



"Het definitief onderhandelen is pas zaterdagmiddag tot stand gekomen, waarna de handtekening werd gezet. Beerschot wou de trainer daar eerst niet mee belasten, maar heeft dat dan toch gedaan."

Thibaud Verlinden ruilde het het shirt van Beerschot voor dat van OHL.

Coach Van der Elst stuurde Sonck weg

Hoe ga je als trainer om met zo'n situatie?



"Ik kan begrijpen dat het niet leuk is voor Dirk Kuyt en dat dat een slecht moment was", zegt Karel Geraerts, die als coach ervaring heeft met lastminutetransfers.



"Maar als trainer weet je welke spelers er eventueel kunnen vertrekken in de transferperiode. Je moet dat in je achterhoofd houden en een plan-B klaar hebben voor het geval die speler plots weg is."



Van der Elst neemt het op voor Kuyt: "Beerschot had toch ook gewoon kunnen maandag verder onderhandelen zodat Verlinden zaterdag die match nog kon spelen?"



"Dat is dan blijkbaar niet gebeurd", stelt Sonck vast. "En ik weet daar ook het fijne niet van."



