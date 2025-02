Voormalige Suns-spelers Camara en Ayton vergallen historische avond van Phoenix-ster Devin Booker

di 4 februari 2025 08:22

In de NBA hebben de Portland Trail Blazers van onze landgenoot Toumani Camara hun 4e zege op rij behaald, de 8e in de laatste 9 wedstrijden. Net als enkele dagen geleden was Phoenix het slachtoffer, dit keer na één verlenging.

Net als zaterdagavond stonden de Suns en de Blazers vannacht tegenover elkaar in Portland. Enkele dagen geleden wonnen Toumani Camara en co. met ruim verschil, dit keer was het spannender. Na 48 minuten hingen de bordjes helemaal gelijk: 107-107, met dank aan een late driepunter van Phoenix-speler Royce O'Neale. In overtime trok ploeg in vorm Portland alsnog het laken naar zich toe in een heuse thriller. Devin Booker, die zich tijdens de wedstrijd tot topscorer aller tijden van de Suns kroonde, had met nog 4 seconden te spelen de kans om vanaf de vrijworplijn voor een gelijke stand te zorgen, maar hij miste de laatste van zijn 3 vrijworpen: 120-119.

Ex-Suns-speler en uitblinker Deandre Ayton plukte de rebound na de misser van Booker en kreeg meteen een fout mee. Hij besliste de match aan de overkant met een 1 op 2 vanaf de vrijworplijn: 121-119.

Ayton was de man van de match met 25 punten en 20 rebounds. Ook Toumani Camara, net als Ayton ex-Phoenix, speelde andermaal een beresterke wedstrijd. Hij was in 45 minuten goed voor 17 punten, 5 rebounds, 1 assist en 1 steal.

De Blazers tellen nu 4 zeges op rij en wonnen 8 van hun laatste 9 matchen. Ondanks die positieve reeks blijft Portland wel onderin hangen. Het team van Camara is de nummer 13 in de Western Conference.

De 10 hoogtepunten van vannacht in de NBA:

Alle uitslagen van maandagnacht:

Charlotte - Washington 114-124

Detroit - Atlanta 130-132

New York - Houston 124-118

Minnesota - Sacramento 114-116

Oklahoma City - Milwaukee 125-96





Memphis - San Antonio 128-109

Denver - New Orleans 125-113

Utah - Indiana 111-112

Golden State - Orlando 104-99

Portland - Phoenix 121-119 (n.v.)

