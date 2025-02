Tessa Wullaert komt op eenzame hoogte met 5e Gouden Schoen

Niemand doet beter: Tessa Wullaert (31) blijft op haar troon zitten met een 5e Gouden Schoen. In Middelkerke werd de aanvalster van de Red Flames en Inter Milaan nog maar eens gehuldigd. Ze kreeg meer stemmen dan Marie Detruyer en Sari Kees.

Met Tessa Wullaert valt het boegbeeld van het Belgische vrouwenvoetbal opnieuw in de prijzen. Haar eerste Gouden Schoen nam ze in 2016 in ontvangst. Bij de 9e editie zette ze een 5e streepje achter haar naam.

Wullaert speelde in de eerste helft van 2024 nog bij Fortuna Sittard, waar ze met 26 doelpunten topschutter werd. Afgelopen zomer verhuisde ze naar Milaan. Met Inter staat ze momenteel 2e in de Italiaanse competitie.