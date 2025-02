Tessa Wullaert komt op eenzame hoogte met 5e Gouden Schoen: "Ik doe graag dingen die nog niet verwezenlijkt zijn"

Met Tessa Wullaert valt het boegbeeld van het Belgische vrouwenvoetbal opnieuw in de prijzen. Haar eerste Gouden Schoen nam ze in 2016 in ontvangst. Bij de 9e editie zette ze een 5e streepje achter haar naam.

"Ik heb er zeker nog plaats voor", grapte ze na haar triomf. "En anders maak ik er wel plaats voor. Hij komt naast de 4 andere te staan. En ik had al wat andere dingen om in mijn prijzenkast te zetten, natuurlijk."

"Maar wennen? Dat doet het nooit. Elk seizoen heeft zijn ups en downs en een eigen verhaal. Toen ik de eerste won, had ik nooit gedacht om er 5 te winnen."

"Ik ben er gewoon heel erg blij mee. Ik doe graag dingen die nog nooit verwezenlijkt zijn. Dit is er eentje van. De trots is ook groot, want het is altijd moeilijk om te blijven winnen en bevestigen. Soms moet je nóg meer presteren om een jury te overtuigen."

En dat deed Wullaert eigenlijk ook wel. In de eerste helft van 2024 nog bij Fortuna Sittard, waar ze met 26 doelpunten topschutter werd. Afgelopen zomer verhuisde ze naar Milaan. Met Inter staat ze momenteel 2e in de Italiaanse competitie.

"En ik ben belangrijk geweest in de EK-kwalificatie bij de Red Flames", klopte ze zich op de borst. "Maar constant presteren is misschien wel de grootste vereiste."